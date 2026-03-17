Pas izgrizao dijete u Slavoniji!

Pas je ozlijedio dijete u Vrpolju, na području nadležnosti rada Policijske postaje Slavonski Brod. U nedjelju oko 18.30 sati pas je bez nadzora izišao iz neograđenog dvorišta na ulicu. Dijete je teško ozlijeđeno, a liječničku pomoć pružili su mu u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ga zadržali na daljnjem liječenju, priopćila je PU brodsko-posavska.

Vlasnik psa je 32-godišnjak, kojem je policija uručila obvezan prekršajni nalog.

Počinio je prekršaje protiv javnog reda i mira te će u vezi toga podnijeti i dopis Veterinarskoj inspekciji.