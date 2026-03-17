Drogiran bježao policiji kroz sela kod Hrvatske Kostajnice

Policija je privela 54-godišnjeg vozača koji je na području Hrvatske Kostajnice vozio auto pod utjecajem droga, bez važeće vozačke dozvole i bježao policiji. Intervencija je započela u utorak u mjestu Umetić kada su policajci pokušali zaustaviti automobil sisačkih registracija zbog prekoračenja brzine.

Vozač se oglušio na izdane zapovijedi i nastavio vožnju, no policija ga je ubrzo presrela i zaustavila u mjestu Donji Kukuruzari. Nakon zaustavljanja, policija je utvrdila niz teških prekršaja. Vozač nije koristio sigurnosni pojas, a provjerom dokumenata ustanovljeno je da mu je vozačka dozvola ranije oduzeta i ukinuta zbog nakupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Dodatno, preliminarno ispitivanje na prisutnost droga u organizmu dalo je pozitivan rezultat, zbog čega je muškarac prepraćen u zdravstvenu ustanovu na vađenje krvi i urina radi daljnje analize.

Policija protiv 54-godišnjaka podnosi optužni prijedlog nadležnom općinsko