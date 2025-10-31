Pas Maks je nestao prije sedam mjeseci, život mu spasio šumar: 'Bio je 500 kilometara od kuće'

Dobroćudan, vrlo zaigran sedmogodišnji Jack Russell terijer, Maks nestao je u nedjelju 13. travnja ove godine. Voljeni kućni ljubimac, miljenik obitelji Jordan nestaje na više od pola godine, ali vlasnica Nikolina Jordan (37) niti jednog momenta ne odustaje od ideje da je psić - živ, i zapravo ukraden.

- Danima, tjednima se gradila kuća kraj nas, i doista Maks voli ljudi i ponekad bi otišao se javiti radnicima. No, on nikad ne odlazi samostalno u šetnje, dapače iznimno nam je privržen. Nestao je na samo Cvjetnicu, kad su radnici zgotovili s poslom, i otišli kući, počinje svoju priču Nikolina te objašnjava kako je prva dva dana tražila ljubimca po Vrsima, zvala susjede, te na kraju na svim društvenim mrežama objavila kako se miljenik obitelji - nestao bez traga i glasa.

Foto: Privatni album

- Uvjeravali su me da ga je zgazio automobil, da naprosto nije živ, no ja nisam htjela povjerovati u to, kazuje Nikolina, koja u međuvremenu nabavlja kujicu Jack Russell terijera, pod imenom Ria. No, tu slijedi obrat sudbine, jer dok je dogovarala s uzgajivačicom pasa iz Šibenika, zazvonio joj je mobitel, a s druge strane je bila veterinarka iz Našica koja joj javlja da je njen ljubimac Maks nađen, i to ne bilo gdje.

- Pet kilometara od prvog naselje, duboko u šumi, u ophodnji našao ga je šumar Ivan koji je vidio preplašenog i dehidriranog psa, te ga je odlučio spasiti, odvesti veterinaru sve u nadi da će se moći očitati čip. Veterinarka mi je pojasnila da je i prilikom očitavanja čipa skoro odustala jer ga uređaj nikako nije mogao pronaći, i u posljednjem pokušaju prije odustajanja, pojavilo se moje ime i podaci, ushićeno govori majka četvero djece koja su mjesecima bila beskrajno tužna jer su odrasli s Maksom i jednostavno nisu mogli prihvatiti činjenicu da ljubimac koji je non stop uz njih nestane usred bijela dana.

Foto: Privatni album

- Moja majka je otišla u Našice, u 11 ujutro, a u Vrsi je stigla u 1 u noći, skupa s dijelom obitelji jer ja nisam mogla otići. Prioritet je bio da se Maks što prije vrati kući. Nudili smo i novčanu nagradu Ivanu koji nije okrenuo glavu i spasio nam psa, ali je on to odbio. Moram reći da je pas bio u dobrom stanju, uhranjen, što mi govori da je bio na povodcu, te da je vrlo vjerojatno - bježao, zaključuje Nikolina, čudesnu priču kako se nestali pas vratio kući, i to s udaljenosti više od 500 kilometara.

- Sreća, što drugo za reći, djeca su zaspala dok se konačno pojavio kući, a osim nas dočekalo ga je žensko štene mjesec dana stara Ria. Nisu još uvijek najbolji prijatelji, ali sve ide u dobrom smjeru da to i postanu, zaključuje presretna vlasnica koja ni jedne sekunde nije pomislila da Maks nije živ, no, gdje je bio šest mjeseci još uvijek nije utvrđeno.