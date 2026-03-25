ŽIVOTINJA BEZ NADZORA

Pas u Puli ugrizao dijete

Piše HINA,
Pas u Puli ugrizao dijete
Ilustracija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Riječ je o psu pasmine čehoslovački vučjak, a sve se dogodilo u nedjelju poslijepodne oko 16 sati.  Ženu se sumnjiči da je počinila kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

Pulska policija podnijela je kaznenu prijavu državnom odvjetništvu protiv 30-godišnjakinje koja je u nedjelju u Šišanu ostavila bez nadzora psa vučjaka koji je izašao iz ograđenog dijela dvorišta i ugrizao dijete, koje je zadobilo lakše ozljede, izvijestila je u srijedu istarska policija.  

Riječ je o psu pasmine čehoslovački vučjak, a sve se dogodilo u nedjelju poslijepodne oko 16 sati.  Ženu se sumnjiči da je počinila kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Policija je nad 30-godišnjakinjom provela kriminalističko istraživanje te je utvrđeno kako je ostavljanjem psa bez nadzora izazvala opasnost za život i tijelo ljudi. Protiv osumnjičene se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je o događaju izvijestila i Državni inspektorat radi preuzimanja daljnjih radnji oko prekršaja prema Zakonu o zaštiti životinja.

Budući da je riječ o vlasnici, čiji su psi su već ranije ozlijedili druge ljude te je utvrđeno da pse ne drži na siguran način i da predstavljaju opasnost za okolinu, djelatnici Državnog inspektorata u utorak su vlasnici privremeno oduzeli dva čehoslovačka vučjaka. 

