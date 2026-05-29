INCIDENT U ZATVORU

Pas vojne policije u Lepoglavi ugrizao pravosudnog policajca

Piše Helena Tkalčević,
Lepoglava: Prezentacija Ministarstva pravosuđa o zanimanjima u otvorenom tipu kaznionice | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Ozlijeđeni pravosudni policajac odmah je dobio liječničku pomoć, a drugi detalji nisu poznati. Kaznionica u Lepoglavi ima dva službena psa za detekciju droga, a vanjski krug čuvaju šarplaninci

U Kaznionici u Lepoglavi ovog tjedna dogodio se pomalo neuobičajeni incident. Kako smo neslužbeno doznali, u kaznionici su boravili pripadnici vojne policije, vodiči sa službenim psima, a tijekom pretrage je njihov službeni pas ugrizao jednog pravosudnog policajca. 

Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na naš su upit potvrdili da su u Kaznionici u Lepoglavi dana 27. svibnja 2026. godine službenici vojne policije vršili pretragu prostorija tog kaznenog tijela sa službenim psima.

- Tijekom pretrage službeni pas Ministarstva obrane ozlijedio je službenika pravosudne policije na način da ga je ugrizao za šaku.
Ozlijeđenom službeniku pravosudne policije odmah je pružena liječnička pomoć - odgovorili su nam iz ministarstva.

Događaj su nam potvrdili i iz MORH-a.

Kažu da je prilikom redovitog pregleda zatvorskih prostorija Kaznionice u Lepoglavi službeni pas Vojne policije ugrizao zatvorskog nadzornika.  

- Do ugriza je došlo na način da je zatvorski nadzornik posegnuvši za ključevima mahnuo rukom preblizu psu na što je pas instinktivno reagirao i slabim intenzitetom ugrizao zatvorskog nadzornika za ruku. Zatvorski nadzornik upućen je u ambulantu gdje mu je ozljeda sanirana. Službeni pas posjeduje sve važeće veterinarske certifikate i primio je sva cjepiva - odgovorili su nam iz MORH-a.

Inače, u Kaznionici u Lepoglavi službene pse za detekciju droga koriste za pretragu prostorija, ali i paketa, omotnica i torbi kojima bi netko mogao pokušati unijeti nedozvoljene tvari, o čemu je izvijestio RTL Danas.

Uz dva njemačka ovčara za detekciju droga koja su im stigla od Ministarstva obrane, Kaznionica ima i šarplanince koji se koriste kao čuvari. Oni su svake večeri na osiguranju vanjskog perimetra, međuprostora dugačkog oko jedan kilometar u kojemu psi imaju i nadstrešnicu pod koju se mogu skloniti u slučaju kiše.

Važnost i značaj službenih pasa prepoznalo je i ministarstvo koje je uložilo 100.000 eura u nove prostorije uzgajivačnice i veterinarske ambulante. 

