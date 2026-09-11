Paul Nicolier za 24sata: 'Imamo još nade, za našeg Jean-Michela borit ćemo se do samog kraja'

Trideset i pet godina nakon zločina pravosuđe nije odustalo, a nismo ni mi, rekao nam je Paul Nicolier, brat Jean-Michela Nicoliera, koji je dočekao vijest da je francuska istraga o ubojstvu njegova brata pred završetkom.

- S velikim zadovoljstvom i dubokim emocijama primili smo vijest o najnovijem napretku istrage koja se u Francuskoj vodi u vezi s ubojstvom našeg voljenog Jean-Michela - kaže nam Paul Nicolier.

Obitelj je, dodaje, duboko zahvalna svim naporima francuskih pravosudnih tijela da se, 35 godina nakon ubojstva, konačno rasvijetle sve okolnosti njegove smrti i da osobe odgovorne za nju odgovaraju pred pravosuđem. Upravo zato priprema međunarodnog uhidbenog naloga za njih predstavlja važan korak koji čekaju već godinama.

Da je istraga pri kraju, za 24sata potvrdio je Arnaud Bilen, pravnik-istražitelj koji radi za odvjetnika obitelji Nicolier. Sutkinja istrage Odjela za ratne zločine pri Sudu u Parizu, Carole Vujasinovic, trenutačno priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka.

- Istina je da se priprema međunarodna tjeralica. Sutkinja je stekla uvjerenje da je osoba koja se spominje počinila ubojstvo - rekao nam je Bilen.

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- Možda to može biti prekretnica. Možda Europa otvara oči pred onim što se događa u Srbiji - dodao je. Obitelj Nicolier, poručuje Paul, oduvijek je željela samo jedno, da se utvrdi istina i da Jean-Michel napokon dobije pravdu koju zaslužuje.

- Odvjetnik Ghislain Dubois, kojega smo ovlastili da zastupa naše interese i vodi ovaj predmet pred francuskim pravosudnim tijelima, kao i Arnaud Bilen, njegov opunomoćenik i pravnik, imaju našu punu i bezrezervnu podršku i povjerenje u ovom predmetu - rekao nam je Paul.

Dubois je za Jutarnji rekao i kako će tražiti izručenje i već osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina te još dvoje pripadnika tzv. Teritorijalne obrane, Stanka Vujanovića i Nade Kalabe.

Podsjetimo, Nicolier je u Vukovar došao kao dragovoljac. Iako su mu više puta predlagali da napusti grad i vrati se u Francusku, odlučio je ostati.

- U Vukovar sam došao kao dragovoljac. Mislim da im trebam pomoći. Vukovar je moj izbor, i u dobru i u zlu - rekao je tad. Njegove su riječi zauvijek ostale zabilježene na snimci iz podruma vukovarske bolnice.

Mučili su ga i tukli, a potom ga izvukli polumrtvog iz bolnice i odveli na Ovčaru. U noći na 21. studenoga 1991. ondje je ubijen, svjedočio je tad preživjeli Vukovarac Dragutin Berghofer.

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Nicoliera je, prema svjedočenjima, ubio Spasoje Petković zvani Štuka. U vrijeme rata imao je 18 godina, a zatvorenici s Ovčare zvali su ga Monstrumom.

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Kasnije će se, nevjerojatno, na beogradskom sudu pojaviti kao svjedok pokajnik u slučaju Ovčara, a ne kao optuženik, i odšetati slobodan. Da je upravo on ubio Nicoliera, potvrdio je Jeanov suborac Dragutin Berghofer Beli, koji je preživio Ovčaru. Rekao je da se Francuza prvi dohvatio Kemal Đođić Kemo.

- Čim je ušao pitao je gdje je Francuz. Jean je odmah istupio. 'Dođi, majku ti ustašku, Kemo će ti pokazati', rekao je i onda ga tukao palicom - posvjedočio je Beli.

Štuka ga je, prema svjedočenjima, upucao u potiljak. Iz džepa mu je izvadio posljednjih 20 franaka. O tome su na beogradskom sudu svjedočili osuđenici za zločin na Ovčari, Miroslav Đanković i Nada Kalaba.

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- Izveo je petoricu. Kad se vraćao, dahtao je kao pašče i govorio mi kako ih je ubio. Nisam čuo pucnjeve, ali mi se on sam hvalio. Jedan od ubijenih bio je i neki Francuz. Kasnije mi je Štuka rekao da je Nadi Kalabi poklonio 20 franaka s posvetom - svjedočio je Đanković.

Obitelj Nicolier danas ponovno ima nadu da bi slučaj mogao dobiti pravosudni epilog.

- Za našeg Jeana ići ćemo do kraja - rekao je Paul Nicolier.