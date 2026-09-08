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RASKOL U STRANCI

Paus ogorčen nakon smjene s čela kluba zastupnika IDS-a: Kaznili me jer sam protiv HDZ-a

Piše HINA,
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Paus ogorčen nakon smjene s čela kluba zastupnika IDS-a: Kaznili me jer sam protiv HDZ-a
Zagreb: Dalibor Paus o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Paus im je postavio pitanje postoji li između IDS-a i HDZ-a neki politički dogovor, te ocijenio kako je nedopustivo i razočaravajuće što IDS nije reagirao nakon Klimanovih izjava

Saborski zastupnik Dalibor Paus objavio je u utorak, nakon što ga je Predsjedništvo IDS-a smijenilo s dužnosti predsjednika saborskog Kluba zastupnika, kako je dobio kaznu umjesto odgovora na pitanja upućena Predsjedništvu "oko pokušaja dovođenja u red IDS-a od strane HDZ-a".

- Umjesto odgovora na izravna pitanja koju sam uputio Predsjedništvu, a vezanih uz pokušaja dovođenja u red IDS-a od strane HDZ-a, dobio sam kaznu. Umjesto podrške zbog činjenice da sam među tri najaktivnija saborska zastupnika u Hrvatskoj, smijenili su me s mjesta predsjednika Kluba IDS-a u Saboru zbog izrečenih stavova oko Gospića i ekocida diljem Hrvatske - napisao je Paus na svom profilu na facebooku.

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Paus je nedavno Predsjedništvu i Savjetu IDS-a uputio pismo u kojem im, među ostalim, zamjera što se nije oglasilo nakon što ga je prije desetak dana predsjednik istarskog HDZ-a i saborski zastupnik Anton Kliman oštro napao tijekom Trke na prstenac u Barbanu. 

Paus im je postavio pitanje postoji li između IDS-a i HDZ-a neki politički dogovor, te ocijenio kako je nedopustivo i razočaravajuće što IDS nije reagirao nakon Klimanovih izjava.

Navodi kako se vrh IDS-a pravi i ponaša kao da se ništa nije dogodilo, no nema dileme da je u bitki za zaštitu prostora i zdravlja ljudi on stao na pravu stranu.  

- Iako sam ljudski doista razočaran, nisu ugasili žar u meni da se borim za Istru u Saboru, ali da i dalje pokušam mijenjati stvari u IDS-u. U politici je vrlo lako izgubiti se u trulim kompromisima, a kada šutiš na nepravdu postaješ onaj koji ju podržava i upravo zato uvijek moraš imati na umu integritet i standarde ispod kojih ne možeš i ne želiš ići - napisao je Paus.

Predsjedništvo IDS-a odlučilo je u u ponedjeljak navečer u Pazinu da saborski zastupnik i bivši predsjednik IDS-a Dalibor Paus više neće biti predsjednik Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a Unije Kvarnera i ISU-PIP-a u Hrvatskom saboru, već će tu će dužnost preuzeti zastupnik Anteo Milos.  

- Do povratka predsjednika IDS-a Lorisa Peršurića u Hrvatski sabor, Anteo Milos kao njegova zamjena, nastavit će obnašati dužnost predsjednika Kluba, u skladu s pravilima i praksom IDS-a - naveo je IDS u priopćenju.

Naveli su da je na sjednici Predsjedništva bilo riječi o funkcioniranju Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru te daljnjem unaprjeđenju koordinacije i učinkovitosti rada, kao i o, kako su naveli, određenim razmimoilaženjima i različitim stavovima koje su se pojavljivali u javnosti.

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Komentari 2
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