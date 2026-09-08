Pausa smijenili s mjesta šefa Zastupništva IDS-a u Saboru?

Kako neslužbeno doznaje Glas Istre, aktualni saborski zastupnik i bivši predsjednik IDS-a Dalibor Paus na sinoćnoj je sjednici Predsjedništva IDS-a smijenjen s mjesta predsjednika Kluba zastupnika te stranke u Hrvatskom saboru.

Službene potvrde još nema, ali Glas Istre piše da je Paus navodno kažnjen zbog pisma koje je uputio čelništvu stranke, a u kojem se požalio na izostanak reakcije vrha stranke na napade od strane šefa istarskog HDZ-a Antona Klimana.

Paus je prošli tjedan članovima Predsjedništva i Savjeta IDS-a uputio pismo u kojem aktualnom vodstvu među ostalim zamjera što se nije oglasilo nakon što ga je prije desetak dana predsjednik istarskog HDZ-a i saborski zastupnik HDZ-a Anton Kliman oštro napao tijekom ovogodišnje Trke na prstenac u Barbanu.

Uz to, vrhu stranke je postavio pitanje postoji li između IDS-a i HDZ-a neki politički dogovor.