Oporba nakon ispada Benčić: Trebala bi se ispričati i povesti računa o komunikaciji u javnosti

Reakciju Sandre Benčić (Možemo!) koja je vladajućima poručila da su 'stoka' oporbeni zastupnici, kako su kazali u srijedu, razumiju, ali su pozvali da se vodi računa o razini komunikacije i ponašanju u javnom prostoru ocijenivši da bi se trebala ispričati javnosti. Dalibor Paus (IDS) izjavio je da razumije frustraciju Sandre Benčić, kada se dogodi kršenje procedure što se vrlo često događa u ovom visokom domu i kada večer prije saznate za točku koja je vrlo važna i o kojoj se raspravljalo godinu dana. No, s druge strane, zaista mislim da to nije primjerena komunikacija u javnom prostoru i vjerujem da na njezinu mjestu ne bih tako reagirao, kazao je. Ponovio je da je 'to silovanje procedure od strane vladajućih koje se kontinuirano događa i izaziva frustraciju kod svih nas, ali moramo zadržati razinu komunikacije'.

„Da sam na njezinu mjestu vjerujem da to ne bih ni rekao, ali mislim da ovo jest za ispriku, no, to je na kolegici Benčić. Ne mislim na ispriku onima kojima je to izrečeno nego prema javnosti jer to nije primjeren način komunikacije”, poručio je Paus.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) napominje da su i saborske zastupnice i zastupnici ljudi od krvi i mesa i nekada prijeđu granice pristojnog ponašanja. No, ističe, moramo voditi računa o komunikaciji i kako se ponašamo u javnom prostoru, i to jednostavno nije dozvoljeno.

„Razumijem kolegicu Benčić i da je to bila kap koja je prelila čašu, ali mislim da nije dobra slika da se u javnom prostoru tako komunicira i ostavlja takav dojam. Da sam ja to učinila i da me zaista prebacilo' ja bih se ispričala, a što će gospođa Benčić napraviti, to treba sama odlučiti. Razumijem zašto je bila revoltirana i imam razumijevanja za nju, ali javnosti trebamo pružati jednu drugu sliku”, smatra Mrak Taritaš.

Kada uđete u politiku više ništa nije isto i ono što je dopušteno u normalnoj komunikaciji, u politici i javnom prostoru, po meni, nije dopušteno, poručila je.

„Ako je točka o izboru tri nova suca dodana na dnevni red u dogovoru s potpredsjednikom Odbora SDP-ovim Sašom Đujićem, onda treba biti ljuta i na predsjednika Odbora Ivana Malenicu i na Đujića. Ja sam uvijek više ljuta na 'svoje' jer od ovih drugih ništa ni ne očekujem”, dodala je.

Zvonimir Troskot (Most) se nije upuštao u istup Sandre Benčić, ali je kazao da se 'ta cijela ekipa dogovorila oko predsjednice Vrhovnog suda i oni su kao stari bračni par koji se jedan dan svađa, a sutra će se miriti'.

Itekako će se pomiriti kada dođe do podjele plijena kada su budu trebali dogovoriti oko ustavnih sudaca, i u tom smislu nema razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo!, ustvrdio je.

„Zanimljivi su procesi koji se događaju unutar koalicije SDP-a i Možemo! jer vidimo da dolazi do pucanja te koalicije, a u SDP-u vide se razlike između člana Arsena Bauka i političkog tajnika Saše Đujića. Bit će zanimljivo gledati kada dođe do podjele plijena kroz tjedan do dva kako će se stari bračni par pomiriti, svi će biti kao malo janje kada dođe do podjele ustavnih sudaca”, poručio je Troskot.