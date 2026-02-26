Pauza u iransko-američkim pregovorima podigla cijene nafte na 72 dolara

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 1,12 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 72,00 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 79 centi i stajao je 66,21 dolar. Tržišta su u četvrtak pozorno pratila novi krug američko-iranskih nuklearnih pregovora u Ženevi.

Iranski i američki predstavnici sastali su se po treći put kako bi uz posredovanje šefa omanske diplomacije Badra Albusaidija postigli dogovor.

Teheran inzistira da se razgovara samo o nuklearnom programu, ističući da ima pravo na razvoj nuklearne energije u civilne svrhe. Načelno su pristali ograničiti nuklearne aktivnosti ako SAD ukine sankcije.

Američki predsjednik Donald Trump naznačio je prošli četvrtak da bi sporazum trebao biti postignut za deset do petnaest dana. Njegov irački kolega Masoud Pezeshkian izjavio je u srijedu da su šanse za povoljan ishod, po mišljenju Teherana, "dobre".

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je da je dogovor "na dohvat ruke, ali samo ako prioritet bude diplomacija", koja je za Trumpa, prema riječima njegove glasnogovornice Karoline Leavitt, uvijek prva opcija, ali je po potrebi spreman upotrijebiti i silu.

Ulagače je zabrinula vijest da su šef iranske diplomacije i američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon trosatnih neizravnih pregovora napravili pauzu, prema izjavi posrednika, šefa omanske diplomacije. Pregovori će biti nastavljeni tokom dana, dodao je Albusaidi.

Dvije strane razmijenile su "kreativne i pozitivne ideje", objavio je šef omanske diplomacije, izrazivši nadu da će postići napredak. Neimenovani visoki iranski dužnosnik rekao je da su razgovori "intenzivni i ozbiljni".

"Predstavljene su nove ideje koje iziskuju konzultacije s Teheranom. Stavovi se još razilaze o nekim pitanjima i tu razliku valja ublažiti", dodao je.

SAD je u međuvremenu na Bliski istok poslao dva nosača aviona u pratnji vojnih brodova, a Iran je prije tjedan dana na nekoliko sati zatvorio Hormuški tjesnac radi vježbe vojne mornarice.

Ulagači strahuju da bi demonstracija vojne moći u blizini Homuškog tjesnaca kojim prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno mogla u konačnici prerasti u sukob pa su u očekivanju ishoda pregovora ponovo u cijene uračunali veći dodatak na geopolitički rizik.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio jeftiniji za 40 centi i stajao je 69,29 dolara.