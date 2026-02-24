Obavijesti

News

Komentari 1
BLOKADA ODLUKA EU

Szijjártó: 'Mađarska i Slovačka će se do samoga kraja odupirati političkim ucjenama Ukrajine'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Szijjártó: 'Mađarska i Slovačka će se do samoga kraja odupirati političkim ucjenama Ukrajine'
Foto: Yves Herman

Mađarski ministar vanjskih poslova poručio da će Budimpešta zajedno sa Slovačkom blokirati odluke u Bruxellesu dok se ne obnovi isporuka nafte naftovodom Družba.

Admiral

Mađarska i Slovačka odupirat će se ukrajinskim ucjenama do samoga kraja, objavio je u utorak na Facebooku mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.

U skladu s priopćenjem ministarstva, Szijjártó je u svojoj objavi istaknuo da Ukrajina provodi "političku ucjenu" protiv Mađarske i Slovačke te da vodstvo u Kijevu laže da se transport sirove nafte ne može ponovno pokrenuti zbog oštećenja na naftovodu Družba. Istina je, međutim, da s naftovodom nema nikakvih problema, dodao je.

PREKO JANAFA-A Plenković iz Kijeva: Hrvatska može dugoročno opskrbljivati Mađarsku i Slovačku naftom
Plenković iz Kijeva: Hrvatska može dugoročno opskrbljivati Mađarsku i Slovačku naftom

"Ukrajinci nam žele uzrokovati krizu u opskrbi naftom... ali nismo se mi jučer rodili. Branit ćemo se zajedno sa slovačkom vladom. Donijeli smo potrebne odluke o puštanju rezervi, a Mol je naručio potrebne količine morskim putem", rekao je.

"Potvrdili smo da ćemo biti jedan uz drugoga do samog kraja, a također sam uvjerio slovačku ministricu gospodarstva Denisu Sakovu da ćemo, sve dok nas Ukrajinci zavlače, blokirati svaku odluku u Bruxellesu koja bi išla u korist interesima Ukrajinaca", dodao je.

Ukrajina nije objavila službeno priopćenje o obnovi isporuke nafte putem naftovoda Družbe, rekao je za Reuters izvor iz ukrajinskog energetskog sektora, nakon što je Slovačka rekla da je Kijev pomaknuo termin ponovne uspostave opskrbe na 26. veljače.

RASTU TENZIJE Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

"Nije bilo takvog službenog stajališta s ukrajinske strane", rekao je izvor koji je želio ostati neimenovan.

Slovačka je objavila prekid rada naftovoda Družbe 13. veljače, dugo nakon što su isporuke ruske nafte preko Slovačke i Mađarske prekinute prošlog mjeseca, kada je Kijev objavio da je ruski dron pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini.

Slovačka je prvotno očekivala da će se protok nafte nastaviti ubrzo nakon javne objave. Zajedno s Mađarskom, za produljeni prekid okrivila je Ukrajinu.

BLOKIRAO SANKCIJE Orban: EU se miješa u mađarske izbore! Nećete nas uvući u rat
Orban: EU se miješa u mađarske izbore! Nećete nas uvući u rat

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u utorak da EU traži od Ukrajine da ubrza popravke. Također je zahvalila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću na njegovim naporima da osigura i proširi transport nafte preko Srbije do Mađarske i Slovačke Jadranskim naftovodom, prenosi agencija dpa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra popravak naftovoda Družba, ključnog za isporuku ruske nafte, nepotrebnim unatoč pritisku Mađarske i Slovačke, navodi dpa.

OŠTEĆEN NAFTOVOD EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji: Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket
EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji: Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket

"Pa zašto? Za obnovu, za što? Za gubitak ljudi. Mislim da je ovo jako visoka cijena", rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antóniom Costom u Kijevu u utorak.

Ruska vojska namjerno gađa ekipe za popravke, rekao je Zelenski.

Savjetovao je mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da se obrati Moskvi.

VELIKA ANALIZA Hoće li ruska nafta za Mađare teći kroz cijevi Janafa? Ovako Hrvatska može imati koristi
Hoće li ruska nafta za Mađare teći kroz cijevi Janafa? Ovako Hrvatska može imati koristi

"Rusija je nekoliko puta uništila ove naftovode", rekao je Zelenski poručivši Orbánu da bi trebao zatražiti od Kremlja energetsko primirije. "Ali ne može biti tako da, na primjer, Rusija uništava, Ukrajina obnavlja."

Zelenski je također rekao da ruska nafta, koja služi za financiranje rata Moskve protiv njegove zemlje, nema mjesta na europskom tržištu.

U ponedjeljak je premijer Robert Fico rekao da će slovački operater električne mreže odbijati ukrajinske zahtjeve za hitnom opskrbom električnom energijom sve dok se ne nastavi protok nafte kroz naftovod.

Energetski rat Kaos oko nafte! Fico i Orban prijete Ukrajini strujom, Kijev im uzvraća: 'To je ucjena!'
Kaos oko nafte! Fico i Orban prijete Ukrajini strujom, Kijev im uzvraća: 'To je ucjena!'

Ukrajina je predložila alternativne tranzitne rute za otpremu nafte u Europu dok traju radovi na popravku naftovoda.

Ocijenila je da su prijetnje opskrbi električnom energijom ucjena, ali da slovačko zaustavljanje hitnih isporuka neće utjecati na njezin elektroenergetski sustav.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026