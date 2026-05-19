Pavasović Visković o ubojstvu u Drnišu: Pravosuđe ne sprječava ništa, oni samo kažnjavaju ljude

Kako je moguće da bude u poziciji da nekome opet oduzme život? Pa, apsolutno je moguće! Ako se ne varam, on je osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, u tom trenutku to je bila skoro pa maksimalna kazna za to kazneno djelo. Tu je kaznu izdržao, rekao je u razgovoru za RTL odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

On je prokomentirao stravično ubojstvo u Drnišu u kojem je Kristijan Aleksić ubio mladića nakon što mu je dostavio pizzu na kućni prag. Ulovili su ga nakon potrage koja je trajala više od 24 sata.

- On je, nakon što je izdržao kaznu, imao kaznenu prijavu iz 2023., koja, i da je bila procesuirana pravodobno i da je bio suđen na godinu dana zatvora, opet ne bi donijela drugi ishod, jer bi on barem godinu i pol dana bio kod svoje kuće i opet bi bio potencijal da napravi ovo što je napravio - dodao je odvjetnik.

Ističe da ovakav monstruozan čin nitko ne može predvidjeti. "Pravosuđe ne sprječava ništa, pravosuđe kažnjava ljude za kaznena djela koja počine", dodao je.

- Ovdje je napravljen određen propust 2023. u procesuiranju držanja oružja, međutim, ljudima treba jasno reći - da je tada suđen, 2024. bi bio na slobodi, jer je kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Osvrnuo se i na optužnicu za nezakonito držanje oružja stoji dvije i pol godine na šibenskom sudu.

- Ništa neobično nema u tome da nešto stoji na sudu dvije i pol godine. Međutim, to je postupak za kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do tri godine zatvora. To je zakonsko rješenje. To se trebalo riješiti ranije, ali to ne bi spriječilo ovo što se dogodilo preksinoć - pojasnio je.

- Nema tog scenarija u kojem bi bilo kakva reakcija šibenskog suda dovela do toga da on u subotu ne bi bio u svojoj kući u Drnišu. To nije točno i jako zamjeram izjavi ministra Habijana, gdje se teret odgovornosti svodi na nekoga tko je mogao bolje reagirati, međutim, tko sigurno nije u uzročno-posljedičnoj vezi s ovim što se dogodilo.

Može li Aleksiću pomoći neubrojivost?

- Što se mene tiče, siguran sam da će ovaj čovjek dobiti 40 godina zatvora. Što se mene tiče kao građanina, to bi bio problem koji bi bio riješen sinoć kod hapšenja. To je jednostavno životno i ljudski tako. Međutim, pošto živimo u demokraciji, moramo imati neka pravila. I što god ja mislio u tom činu, jednostavno su istine što se tiče pravosuđa na jednom potpuno drugom mjestu od onih o kojima se danas govori o medija.