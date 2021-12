Brojevi su u blagom padu, no i dalje imamo velik broj umrlih i na respiratoru, a HALMED je jučer potvrdio i prvi slučaj smrti povezan s cjepivom protiv Covida. Upravo su o tome raspravljali u Otvorenom, gdje je bila i Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a. Komentirala je smrt 33-godišnjeg muškarca povezanu s cjepivom AstraZenece u ožujku te zašto se tako dugo čekalo na rezultat. Kaže da, kad se to dogodilo još nije bilo dokazano da se radi o nuspojavi tog cjepiva.

- Takvi dokazi su stigli tek kasnije i ušli su u sažetak svojstva lijeka kao nuspojava. Zato se nije tako brzo moglo dokazati takvo nešto, kako bi se moglo da se danas nešto takvo dogodi. Također HALMED je slao dokumentaciju u vanjski laboratorij na drugo mišljenje koje se također čekalo.

Govoreći o 32 slučaja koji se provjeravaju, rekla je da se svaki slučaj pojedinačno provjerava.

- Slučajevi se kontinuirano događaju i to su slučajevi prvo i osnovno vremenski povezani s cijepljenjem. Slučajevi su nastupili nakon cijepljenja pa se onda istražuje je li to moglo biti povezano s cijepljenjem ili ne. Za najveći dio slučajeva se ipak na kraju utvrdi da osim te vremenske povezanosti uzročno-posljedično veza s cijepljenjem najčešće se ne može utvrditi. Dnevno u Hrvatskoj umire oko 150 ljudi, pogotovo kada se cijepi starija populacija uvijek je moguće da netko tko je cijepljen ovih dana je netko tko će i ovih dana preminuti. Uvijek treba vidjeti smrti nakon cijepljenja jesu li se one slučajno dogodile odnosno nastupile bi neovisno o cijepljenju zbog životne dobi i zdravlja osobe ili ima nekakva uzročno-posljedična veza s cijepljenjem - rekla je Ivana Pavić Šimetin.

Kaže da slučajevi koji se provjeravaju nisu povezani samo s AstraZenecom te da ima i drugih cjepiva, jer se s AstraZenecom ne cijepi prvom dozom od sredine lipnja, ali ima onih kojima završava cijepljenje drugom dozom.

- U zadnjih mjesec dana dali smo nešto manje od 4000 doza cjepiva AstraZenece.

Misli kako ovaj jedan slučaj neće obeshrabriti ljude na cijepljenje.

- Brojevi umrlih od COVID-a daleko nadilaze ovaj jedan slučaj smrti. U posljednja 24 sata imamo 60 preminulih od toga su 49 nisu uopće cijepljeni, 3 samo prvom dozom. Kod smrtnih slučajeva prevladavaju osobe koje nisu cijepljene. Dvanaest najmlađih osoba od 25 do 65 godina koji su preminuli nisu bili cijepljeni. Bolest uzima živote nemilice, pa čak i mlade. To jesu najčešće osobe koje imaju druge bolesti, ali ne bi ni oni trebali umrijeti, istaknula je.

Komentirala je i nove upute HZJZ-a oko testiranja na PCR-u prvog i posljednjeg dana od 14-dnevne karantene.

- Ono što možemo napraviti je da usporimo širenje kako bi se smanjio pritisak na bolnice, da taj pritisak pokušamo produljiti kroz neko vrijeme da ne nahrli veliki broj bolesnika u kratkom vremenu bolnice. Važno jeda se što bolje pripremimo za tu varijantu jer što će duže vrijeme proći od otkrivanja to će se više znati o njoj - o tome kako je prevenirati i liječiti. Važno je usporiti širenje omikron-varijante u Hrvatskoj. Ovakav princip smo imali i na početku dolaska delta-varijante, To je ideja. Kad budemo vidjeli da je omikron.varijante prelazi više od 50% sojeva koje imamo u populaciji onda više takva mjera više neće biti potrebna jer će u populaciji cirkulirati uglavnom omikron-varijanta, objasnila je Šimetin Pavić.