Pavlek navodno u Turskoj, javio se jednom rečenicom. Evo što nam kaže njegova odvjetnica

Vedran Pavlek, koji je na meti istražitelja Uskoka, već najmanje nekoliko tjedana nalazi se izvan Hrvatske, doznaje Jutarnji list. Navodno je neko vrijeme bio u Dubaiju, te je nedavno otišao u Tursku, gdje se navodno i sada nalazi.

Kako 24sata doznaje, Pavlek je zadnje viđen u Istanbulu, otkud se javio na sjednicu prije dva tjedna na kojoj je dao ostavku.

Još se nije oglasio o akciji Uskoka, no reagirao je na upite Jutarnjeg i jutros poslao kratku poruku: "Poštovani g. Dešković, molim Vas, nazovite moju odvjetnicu Lauru Valković, ali negdje za cca dva sata". No, otprilike sat vremena kasnije, mobitel mu je bio isključen.

Javila nam se njegova odvjetnica Laura Valković koja na pitanje hoće li se sam vratiti, kaže:

- Ne mogu vam još ništa komentirati, pretrage su u tijeku.

Kao što smo ranije naveli, istražitelji navodno sumnjaju da je Pavlek bio mozak operacije koji je određivao kad će se što platiti te na koji način. Dio suradnika Hrvatskog skijaškog saveza u proteklim je danima potvrdilo 24sata da su dio plaće dobivali na račun, a dio na ruke ‘kad bi Raos išao u Austriju’. Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!