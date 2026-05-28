Pavliček: Na obali Dunava niče 10 hektara novog zemljišta

Na sjednici Gradskog vijeća Vukovara u četvrtak vijećnici su raspravljali o radu i financijskim rezultatima gradskih tvrtki, a gradonačelnik Marjan Pavliček izjavio je da će grad kroz projekt izgradnje novog zemljišta uz Dunav dobiti 10 dodatnih hektara koje će trebati popuniti. Gradonačelnik Marijan Pavliček osvrnuo se nakon sjednice na projekt vrijednom više od 53 milijuna eura, čijim bi se završetkom Vukovar trebao otvoriti prema Dunavu i dobiti potpuno novu vizuru. Naime, riječ je o izgradnji novog građevinskog zemljišta na kojem će biti lučki sadržaji i postrojenja, ali i zgrade javne i društvene namjene, ugostiteljsko-turističke te poslovno-stambene namjene, uz otvorene javne prostore.

Time će Vukovar, kazao je Pavliček, na desnoj obali Dunava dobiti dodatnih 10 hektara zemljišta, no osim što mijenja vizuru Grada, projekt donosi i neke nove izazove.

Jedan od njih je i to da je kroz projekt nestala nekadašnja gradska plaža uz Dunav, tako da su građani pokrenuli inicijativi i od Grada traže novi prostor za izgradnju plaže u blizini središta Grada

„Tu je i problem kako i na koji način popuniti tih 10 hektara. Tu je i problem održavanja, odnosno čišćenja tog prostora. Vukovar trenutno broji oko 23.000 građana i daj bože da nas opet uskoro bude preko 40.000 kao prije rata. Međutim, mislim kako će i generacije Vukovaraca iza nas razmišljati o tome“, rekao je Pavliček.

Dodao je i kako je projekt u poodmakloj fazi i da se njegov završetak očekuje uskoro.

Odgovarajući na upite novinara Pavliček se dotakao i proslave obilježavanja Dana državnosti.

„Osobno sam smatra da, nažalost, taj datum od mirne reintegracije nikad nije obilježen kako to doliči. Stoga smo ga odlučili proslaviti ove godine na višoj razini. Smatram da u Vukovaru, gdje se stvarala hrvatska država, trebamo dostojanstveno i s ponosom sjetiti se onih vremena kada je to bilo i kako se slavilo“, kazao je Pavliček.