Obavijesti

News

Komentari 1
'EUROPSKI GRAD'

Vukovarski DP: Pavliček naše projekte predstavlja kao svoje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vukovarski DP: Pavliček naše projekte predstavlja kao svoje
Vukovar: Gradonačelnik Ivan Penava s državnim tajnikom podijelio 16 stanova stručnim kadrovima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iz Domovinskog pokreta poručuju da se gradonačelnik Marijan Pavliček hvali infrastrukturnim projektima koje je prethodna gradska vlast osmislila, pripremila i financijski osigurala.

Iz vukovarskog Domovinskog pokreta (DP) optužili su u utorak gradonačelnika Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) da se hvali projektima koji su osmišljeni, pripremljeni i pokrenuti upravo u vrijeme vladavine DP-a u Vukovaru.„Kamen temeljac za novi vrtić na Olajnici položen je još u svibnju prošle godine, a proširenja vrtića na Mitnici i Sajmištu bila su pred sam završetak prije izbora. Isto vrijedi i za projekte proširenja osnovnih škola te njihovu pripremu za jednosmjensku nastavu", poručuje DP u reakciji na nedavnu izjavu Pavličeka da "Vukovaru danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Njemačkoj i Austriji". 

EU FONDOVI Pavliček: Vukovar izgleda kao zapadnoeuropski grad
Pavliček: Vukovar izgleda kao zapadnoeuropski grad

Riječ je o projektima koje smo davno osmislili, pripremili i osigurali financijski okvir za njihovu realizaciju, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik vukovarskog DP-a Dario Tišov.

Poručuju kako im je drago da je Pavliček "napokon javno priznao ono što građani Vukovara vide i osjećaju godinama – da je naš grad kroz tri mandata sustavnog rada, ulaganja i odgovornog vođenja pretvoren u moderan, uređen i europski Vukovar".

FOKUS NA BUDUĆNOST Raguž ostaje na čelu SDP-a u Vukovaru: 'Dosta je podjela'
Raguž ostaje na čelu SDP-a u Vukovaru: 'Dosta je podjela'

Nadamo se da će barem dio velikih predizbornih obećanja aktualne vlasti u sljedeće tri godine prerasti u konkretna djela, a ne ostati samo dobro upakirana politička retorika, kažu DP-ovci.

Najavili su da će DP, zajedno s partnerima na nacionalnoj razini, nastaviti ulagati u razvoj Vukovara. U tijeku su važni infrastrukturni projekti poput radova na vukovarskoj obilaznici, uređenje novog zemljišta na obali Dunava, rušenje devastiranih Bata vila u Borovu naselju, ali i brojni drugi projekti ulaganja u cestovnu infrastrukturu poput onih u Sotinu. 

PALA SJEKIRA U MED Što to radi Penava i zašto je s 6015 eura bolje plaćen čak i od Plenkovića, ali i Tomaševića?
Što to radi Penava i zašto je s 6015 eura bolje plaćen čak i od Plenkovića, ali i Tomaševića?

"To su konkretni potezi koji mijenjaju lice grada i podižu kvalitetu života svih građana Vukovara koji zaslužuje razvoj, kontinuitet i odgovornu politiku, a ne prisvajanje tuđih rezultata“, poručuju vukovarski DP-ovci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Oluja poharala Zagreb i okolicu: Vatrogasci imaju pune ruke posla, gasili i požar kuće!
HRVATSKA NA UDARU

UŽIVO Oluja poharala Zagreb i okolicu: Vatrogasci imaju pune ruke posla, gasili i požar kuće!

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik
IZ MINUTE U MINUTU

Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik

73. dan rata, sve je izvjesnije da prekid vatre neće dovesti i do konačnog kraja rata. Iran je objavio kako su spremni odgovoriti na nove napade, a Trump sa svojim timom razmatra opcije novih napada na Islamsku Republiku.
Drogiran usmrtio tinejdžericu u Slavoniji, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'
PREMINULA NAKON TEŠKE NESREĆE

Drogiran usmrtio tinejdžericu u Slavoniji, opraštaju se od nje: 'Ti si sada dio svijeta anđela...'

Do nesreće u Adžamovcima došlo je 6. svibnja kad se vozač (37) zabio u auto u kojem su bile tri 18-godišnjakinje. Uhitili su ga i utvrdili prisutnost opijata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026