O ODGOĐENOJ IZLOŽBI

Pavliček: 'Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Do velike eskalacije je moglo doći'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovar: Pavliček predstavio program obilježavanja Dana sjećanja | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Moglo je doći do velike eskalacije, smatra vukovarski gradonačelnik

Odgoda izložbe Srpkinja - heroina velikog rata bila je razuman potez. Trebamo smiriti tenzije uoči Dana sjećanja, a ovim potezom tenzije se smiruju, rekao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček za Dnevnik Nove TV. Izložba, zbog koje je navijačka skupina oblijepila grad fotografijama pripadnika srpskih paravojnih postrojbi tijekom opsade i okupacije Vukovara, odgođena je za prosinac.

Pavliček smatra da je najveća odgovornost na političkim akterima. Kao gradonačelnik, kaže, očekuje da svi koji žive u Vukovaru poštuju žrtvu Grada Vukovara, da gotovo nema hrvatske obitelji koja je izgubila nekog najmilijeg i da nema pedlja ove zemlje gdje nije prolivena krv branitelja.

- Moglo je doći do velike eskalacije, u prosincu sigurno neće doći do eskalacije. Hajmo ostaviti ovakve vrste izložbi za datume izvan studenog. Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Želim da i nakon 18. studenog svi koji žive u Vukovaru žive u miru i da se nitko u ovom gradu osjeća nelagodno ili nesigurno.

Ne daj Bože da netko nečije dijete zatuče zvalo se ono ovako ili onako. Dobro da su predstavnici srpske zajednice shvatili da bi ovo bila provokacija koja bi dovela do daljnje eskalacije sukoba - rekao je Pavliček.

Pavliček je ranije zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata Republike Srbije, da izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga, odgode "izvan studenoga".

