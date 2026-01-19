Pavliček uzvraća Penavi: 'Bolje da se skrije u mišju rupu radi dugova koje je ostavio gradu'

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček nastavio je u ponedjeljak prepirku s bivšim gradonačelnikom Ivanom Penavom o odgovrnosti za katastrofalno financijsko stanje gradskog proračuna, označivši Penavu kao glavnog krivca za nezavidnu situaciju.

Svađa o krivcu za problematične financije Grada Vukovara počela je u subotu kada je Pavliček najavio smanjenje plaća zaposlenih u gradskoj upravi i institucijama koje financira grad zbog nedostatka sredstva. Pri tome je optužio Penavu da je glavni krivac za praznu gradsku blagajnu.

Penava je u nedjelju na HRT-u odgovorio Pavličeku optuživši ga da "mulja i laže".

„U priopćenju govorimo kako postoji službeni Akt o primopredaji, to je istinit dokument, a mulja ili laže aktualni gradonačelnik. Ostavljeno mu je nešto više od četiri milijuna eura. Trošak koji je imao je tri rate po 300.000 eura za Ekonomsku školu Vukovar”, ustvrdio je Penava.

Rekao je kako je projekt Ekonomske škole Vukovar prošao kroz intervencijski plan na 34. sjednici Gradskog vijeća, koja je održana 22. veljače 2017. godine, kao i da je kroz svoj rad u Hrvatskom saboru i Vladi osigurao sredstva za taj projekt.

“Gradska uprava degradirala je životni standard građana i ukinula besplatne vrtiće, za koje se prije izbora zalagala. Nagazila je i umirovljenike”, oštar je bio Penava.

Pavliček mu je odgovorio u ponedjeljak ponovno ustvrdivši da je bivši gradonačelnik glavni krivac za trenutno stanje u gradu.

Ne smijemo trošiti namjenska sredstva

- Toliko licemjerstva od onog tko je izgubio izbore za mene je nepojmljivo. Bolje da se skrije u mišju rupu radi dugova koje je ostavio Gradu Vukovaru i građanima, kazao je.

"Neka opravda kako je moguće da je potpisao ugovor s odvjetnikom kome je plaćeno 475.000 eura za sporove oko izgradnje Ekonomske škole, gdje se za jedno sudsko ročište odvjetniku plaćalo 25.000 eura. Je li to savjesno poslovanje i ophođenje prema gradskim financijama“, rekao je Pavliček.

Potom je istaknuo kako Penava nikad nije spomenuo koliko je, prilikom primopredaje vlasti, ostavio nenamjenskih sredstava na računu.

Na računu Grada Vukovara pod stavkom strogo namjenskih sredstava ima preko tri milijuna eura, ali to su sredstva koja ne smijemo koristiti za plaće ili režijske troškove nego za točno definirane projekte, upozorio je Pavliček.

"Na stavci nenamjenskih sredstava, prilikom primopredaje, ostavljeno nam je 900.000 eura. Od toga 400.000 eura je otišlo za podmirenje troškova vrtića kada su oni bili besplatni, 300.000 eura na vraćanje europskih sredstava zbog neizgradnje Ekonomske škole, 145.000 eura za izgubljen sudski spor za Ekonomsku školu i 50.000 za odvjetnika. I onda ostanemo na 11.000 eura“, kazao je Pavliček.