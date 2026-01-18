Penava opleo po Pavličeku: 'Laže ili mulja. Ostavljeno mu je nešto više od 4 milijuna eura'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je u Dnevniku HTV-a aktualnu političku situaciju u Vukovaru, odgovornosti za gradske projekte i planovima za budućnost. Naime, politička prepucavanja ne prestaju od kad je gradonačelnik Marijan Pavliček najavio da uvodi jednogodišnje mjere štednje, među ostalim smanjuje plaće djelatnicima gradske uprave, a za loše financijsko stanje proziva svojeg prethodnika Ivana Penavu.

Pavliček je jučer na konferenciji za novinare još jednom istaknuo da Grad bilježi velike gubitke zbog projekta izgradnje nove Ekonomske škole, kako je rekao, propalog projekta bivšeg nesposobnog gradonačelnika.

Domovinski pokret odbacuje tvrdnje da su ostavili praznu gradsku blagajnu. Situaciju je zakompliciralo i to što je u gradskoj upravi bez natječaja zaposlena članica SDSS-a. Komentirajući prozivke aktualnog gradonačelnika Pavličeka i navode o stanju gradske blagajne, Ivan Penava je istaknuo kako postoji Akt o primopredaji.

- Dali smo priopćenje i u svom priopćenju govorimo kako postoji službeni Akt o primopredaji. To je istinit dokument, a mulja ili laže aktualni gradonačelnik - kazao je Penava. Govoreći o financijskom stanju Grada Vukovara, Penava je istaknuo sredstva koja su ostavljena aktualnoj vlasti.

- Ostavljeno mu je, ako ćete kroz brojke, nešto više od 4 milijuna eura. Trošak koji je imao su tri rate po 300 tisuća eura za Ekonomsku školu Vukovar - rekao je. Penava kritizira odluke aktualne gradske uprave Vukovara, ističući da su građani pogođeni smanjenjem standarda i ukidanjem besplatnih vrtića.

- Gradska uprava degradirala je životni standard građana i ukinula besplatne vrtiće, za koje se prije izbora zalagala. Nagazila je umirovljenike i vrtićarce - kazao je.

Komentirao je kritike aktualne gradske vlasti na račun Ekonomske škole.

- Problem je u karakteru ljudi, problem je u poštovanju i časti - naveo je. Penava podsjeća da je projekt Ekonomske škole Vukovar prošao kroz intervencijski plan na 34. sjednici Gradskog vijeća 22. veljače 2017. godine.

- Ja sam kroz participaciju u Saboru i Vladi osigurao sredstva za taj projekt. Nakon problema s izvođačem, osigurano je novih 27 milijuna kuna iz proračuna. Gradska uprava se s tim ne slaže? Nemaju se oni što slagati. Taj novac je osiguran - naglasio je Penava.

Komentirao je i navode o zapošljavanjima u gradskoj upravi, posebno članice SDSS-a te ih povezao s lokalnim političkim koalicijama. Prema njegovim riječima, riječ je o "kompenzaciji i podmirivanju dugova iz izbora". Objasnio je da je u Zajedničkom vijeću općina, gdje je SDSS imao promatrače na izborima, zaposlena osoba koja je bila na njihovoj listi.

- Godinama je radila u tom vijeću, bila je na listi SDSS-a, a sada je zaposlena na voditeljskom mjestu u Komunalcu, izuzetno profitabilnom dijelu grada. Sve je po zakonu, ali je očigledno politički motivirano - rekao je Penava. Penava se osvrnuo i na nacionalne teme, uključujući izbor sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.

- To je po meni jedan pokušaj da se dođe do kompromisa. Zapravo se radi o pokušaju izlaska iz situacije koju zapravo lijeva oporba koristi, da imamo krnji Ustavni sud", kazao je. "Žrtvuju pun sastav i funkcionalnost najviših institucija ove države, to ih nije briga - poručio je.

Dotaknuo se i međunarodnih tema, komentirajući poteze SAD-a prema Grenlandu i reakciju Europske unije.

- Mislim da je dobra reakcija EU koja pokazuje zajedništvo na ovoj teškoj problematici. Nadam se da to ne nagovještava neke nove odnose na geostrateškoj razini, jer to ne bi bilo dobro ni za Sjedinjene Američke Države niti za Europu, a ja to ne bih volio vidjeti da se događa - zaključio je.