'Zbog 'katastrofe' u blagajni, Grad Vukovar smanjuje plaće zaposlenicima za 5 posto'

Rezultat je to rada nesposobnosti bivšeg gradonačelnika Ivana Penave zbog čijeg propalog projekta gradnje Ekonomske škole u zadnjih pola godine po osnovu vraćanja europskog novca, izgubljenih sudskih sporova i odvjetničkih troškova isplatili pola milijuna eura, kazao je Pavliček.

Pokretanje videa... 02:50 Marijan Pavliček preuzeo dužnost gradonačelnika Vukovara | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

U naredna tri mjeseca, po njegovim riječima, Grad mora isplatiti još 600.000 eura po osnovu penala za europski novac u svezi propalog projekta Ekonomske škole, a u tijeku su još dva sudska spora.

- Kada sve to zbrojimo, riječ je o 1,7 milijuna eura koje ćemo isplatiti za propali projekt. Nažalost, zbog tih ogromnih obveza, trenutno na računu imamo svega 11.000 eura nenamjenskih sredstava, zbog čega su nam bile upitne i plaće i plaćanje režijskih troškova, kako za Grad, tako i za gradske ustanove - upozorio je.

- Kako ne bi došli u blokadu gradskog računa, donijeli smo odluku o smanjenju 10 posto svih izdvajanja za sport, kulturu, društvene djelatnosti i braniteljske udruge, dok će zaposlenicima Gradske uprave, zajedno sa mnom, kao i ustanovama u vlasništvu Grada plaće biti umanjene za pet posto - naveo je.

Zaposlenicima Dječjih vrtića Vukovar I. i Vukovar II. te Javne vatrogasne postrojbe ukinut će se topli obrok.

- Ove mjere s kojima ćemo godišnje uštedjeti više od pola milijuna eura imaju rok trajanja 12 mjeseci. Žao mi je što gotovo 400 zaposlenika osjeća posljedice katastrofalnih politika bivšeg gradonačelnika, nesavjesnog poslovanja i odnosa prema gradskim financijama - najavio je Pavliček.

Rekao je i da je Grad Vukovar do sada jednom odvjetniku koji je zastupao Grad isplatio 475.000 eura.

- Jedno ročište, koje je trajalo do 55 minuta, prije tri tjedna plaćeno je 25.000 eura, plus troškovi prijevoza od Samobora do Osijeka. U međuvremenu smo raskinuli ugovor s tim odvjetnikom i angažirali nove, za dvostruko povoljniju cijenu - rekao je Pavliček.