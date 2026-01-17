Obavijesti

News

Komentari 0
BIT ĆE I DRUGIH REZOVA

'Zbog 'katastrofe' u blagajni, Grad Vukovar smanjuje plaće zaposlenicima za 5 posto'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
'Zbog 'katastrofe' u blagajni, Grad Vukovar smanjuje plaće zaposlenicima za 5 posto'
Vukovar: Marijan Pavliček o kupovini glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zbog katastrofalnog stanja u gradskoj blagajni, Grad Vukovar smanjit će zaposlenicima Grada plaće za pet posto, a bit će i drugih rezova, najavio je u subotu na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček

Admiral

Rezultat je to rada nesposobnosti bivšeg gradonačelnika Ivana Penave zbog čijeg propalog projekta gradnje Ekonomske škole u zadnjih pola godine po osnovu vraćanja europskog novca, izgubljenih sudskih sporova i odvjetničkih troškova isplatili pola milijuna eura, kazao je Pavliček.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Marijan Pavliček preuzeo dužnost gradonačelnika Vukovara 02:50
Marijan Pavliček preuzeo dužnost gradonačelnika Vukovara | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

U naredna tri mjeseca, po njegovim riječima, Grad mora isplatiti još 600.000 eura po osnovu penala za europski novac u svezi propalog projekta Ekonomske škole, a u tijeku su još dva sudska spora.

- Kada sve to zbrojimo, riječ je o 1,7 milijuna eura koje ćemo isplatiti za propali projekt. Nažalost, zbog tih ogromnih obveza, trenutno na računu imamo svega 11.000 eura nenamjenskih sredstava, zbog čega su nam bile upitne i plaće i plaćanje režijskih troškova, kako za Grad, tako i za gradske ustanove - upozorio je.

SPOR OKO VRTIĆA Sušac je odgovorio DP-u: 'Nevjerojatno su licemjerni'
Sušac je odgovorio DP-u: 'Nevjerojatno su licemjerni'

- Kako ne bi došli u blokadu gradskog računa, donijeli smo odluku o smanjenju 10 posto svih izdvajanja za sport, kulturu, društvene djelatnosti i braniteljske udruge, dok će zaposlenicima Gradske uprave, zajedno sa mnom, kao i ustanovama u vlasništvu Grada plaće biti umanjene za pet posto - naveo je.

Zaposlenicima Dječjih vrtića Vukovar I. i Vukovar II. te Javne vatrogasne postrojbe ukinut će se topli obrok.

MEMORANDUM Četiri desne stranke dogovorile u Vukovaru suradnju, vraća se i Zlatko Hasanbegović
Četiri desne stranke dogovorile u Vukovaru suradnju, vraća se i Zlatko Hasanbegović

- Ove mjere s kojima ćemo godišnje uštedjeti više od pola milijuna eura imaju rok trajanja 12 mjeseci. Žao mi je što gotovo 400 zaposlenika osjeća posljedice katastrofalnih politika bivšeg gradonačelnika, nesavjesnog poslovanja i odnosa prema gradskim financijama - najavio je Pavliček.

Rekao je i da je Grad Vukovar do sada jednom odvjetniku koji je zastupao Grad isplatio 475.000 eura. 

TKO ĆE ODLUČIVATI? Pavliček o propalom projektu Ekonomske škole: 'Penava je ostavio velike troškove...'
Pavliček o propalom projektu Ekonomske škole: 'Penava je ostavio velike troškove...'

- Jedno ročište, koje je trajalo do 55 minuta, prije tri tjedna plaćeno je 25.000 eura, plus troškovi prijevoza od Samobora do Osijeka. U međuvremenu smo raskinuli ugovor s tim odvjetnikom i angažirali nove, za dvostruko povoljniju cijenu - rekao je Pavliček.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...
pod povećalom svijeta

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...
VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje
SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026