Pavo Kostopeč i Ivan Kujundžić žele voditi HDZ u Zagrebu

Abdominalni kirurg Pavo Kostopeč najavio je u nedjelju kandidaturu za predsjednika gradske organizacije HDZ-a Zagreb. To mu je treći put da se kandidatura za tu poziciju, a za sada je kandidaturu najavio i kipar Ivan Kujundžić. I jedan i drugi pripadaju desnom krilu stranke. Što se tiče aktualnog predsjednika GO Zagreb Mislava Hermana koji je bio treći po broju glasova na zadnjim izborima za gradonačelnika Zagreba, još se ne zna hoće li i kada izaći s kandidaturom.

- Drage članice i članovi zagrebačkog HDZ-a, drage prijateljice i prijatelji, dragi susjedi i sugrađani, kandidat sam za predsjednika zagrebačkog HDZ-a na predstojećim unutarstranačkim izborima. Ovu odluku donio sam vođen željom da naš gradski HDZ ponovno postane snažan, okupljen i blizak svakom članu, a Zagreb grad istinskih vrijednosti i boljeg življenja. Kroz kampanju ćete upoznati cijeli naš tim i program za Zagreb. U nedjelju, 26. listopada, budite naš glas. Ja ću, kao i uvijek do sada, biti vaš vjeran glas. Bit ću jedan od nas- napisao je Kostopeč na svom Facebook profilu.

HDZ-u slijede unutarstranački izbori u temeljenim, gradskim i županijskim organizacijama, a svaki kandidat za predsjednika gradske organizacije treba prikupiti potpise i predati kandidaturu do 11. listopada. Izbori će se za šefove gradskih, općinskih i županijskih organizacija održati 26. listopada prvi krug i drugi krug 2. studenog.

