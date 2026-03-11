Pazinska policija pronašla tijelo muškarca: Pao je niz stepenice

Pazinska policija zaprimila je dojavu da je u Pazinu u Ulici Franine i Jurine pronađeno mrtvo tijelo u subotu oko 00.30 sati. U suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom obavili su očevid na mjestu događaja. Kako su utvrdili do sada, radi se o muškarcu (60), koji je pao niz stepenice, a od ozljeda je preminuo, piše PU istarska.

Dežurni županijski odvjetnik naložio je obdukciju tijela preminulog 60-godišnjaka. Policija je utvrdila kako smrt nije posljedica kaznenog djela.