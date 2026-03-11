Obavijesti

News

Komentari 0
PREMINUO NA MJESTU

Pazinska policija pronašla tijelo muškarca: Pao je niz stepenice

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pazinska policija pronašla tijelo muškarca: Pao je niz stepenice
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija je utvrdila kako smrt nije posljedica kaznenog djela

Admiral

Pazinska policija zaprimila je dojavu da je u Pazinu u Ulici Franine i Jurine pronađeno mrtvo tijelo u subotu oko 00.30 sati. U suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom obavili su očevid na mjestu događaja. Kako su utvrdili do sada, radi se o muškarcu (60), koji je pao niz stepenice, a od ozljeda je preminuo, piše PU istarska.

ZAPLJENA ORUŽJA Kninski Rambo: Našli mu puške, stotine metaka pa ga priveli
Kninski Rambo: Našli mu puške, stotine metaka pa ga priveli

Dežurni županijski odvjetnik naložio je obdukciju tijela preminulog 60-godišnjaka. Policija je utvrdila kako smrt nije posljedica kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026