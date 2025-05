Pečaver: Osuđen sam na 15 godina, a tek jedan svjedok od njih stotinu spominje moje ime

U nastavku suđenja Mariju Pečaveru (75), ključnom osuđeniku i navodnom “mozgu” naručenog ubojstva Ljubomira Novaka, bogatog crikveničkog povratnika iz Švedske, koji je usmrćen 27. prosinca 1995. hicima iz sačmarice za vrijeme večernjeg trčanja u olujnoj zimskoj noći na šetnici između Crikvenice i Selca, u srijedu je Pečaver iznosio svoju obranu na riječkom Županijskom sudu.

- Osuđen sam za iznimno teško kazneno djelo na kaznu od 15 godina zatvora što je za mene jednako smrtnoj kazni. Osuđen sam u odsutnosti, bez mogućnosti da se branim. Obnova suđenja je odobrena, kazna ukinuta i reklo bi se sve je u redu, no nije. Presuda u odsutnosti samo udvostručuje vjerovanje u moju krivicu, a donesena je na osnovu vjerovanja u samo jednu indiciju, tj. iskaz Krešimira Luketića, dan u vrlo neobičnim okolnostima. Ovaj proces traje tolike godine, a da nijedan od stotinjak svjedoka, osim Luketića, nikad nije spomenuo moje ime. Stoga smatram da je presuda donesena na temelju vjerovanja, a što se prenijelo i na ovaj sud koji donosi odluke na temelju tog istog vjerovanja, a ne istine. Nakon vrlo temeljite istrage koja je počela sedam godina nakon ubojstva i trajala 6 mjeseci, kazneni postupak protiv mene i moje kćeri je obustavljen te se on nastavio samo protiv tri osobe, a ja sam kao bliski prijatelj ubijenog Novaka davao iskaz u svojstvu svjedoka - započeo je svoju obranu Pečaver, čitajući mnogobrojne stranice koje je u zatvoru ispisao i potom pomno obrazlagao i secirao u obrani koja je trajala šest sati.

U nastavku ističe kako Luketića nije poznavao u vrijeme ubojstva, već da ga je upoznao na vjenčanju svog sina, kada ga je kći dovela kao gosta, tj. kao svog dečka.

- Ne znam kad su stupili u vezu, znam da su jedno vrijeme živjeli s mojom bivšom suprugom u mom stanu u Rijeci, dok ih ona nije "izjurila" zbog Luketićevog neprimjerenog ponašanja - kazao je Pečaver.

Na dan ubojstva, tvrdi, da je cijeli dan radio, a navečer s kćerkom otišao kod rođakinje na kolače te nakon toga kući spavati.

- Idući dan zazvonio je telefon. Javila se kći i rekla da me treba Nika (Novakova kći). Ridajući mi je rekla: 'Tata je umro'. Bio sam u totalnom šoku i pitao: 'Šta pričaš? Kroz plač je rekla: 'Tata je doživio infarkt'. Odmah sam odjurio do njihove kuće koja je nekoliko stotina metara udaljena od moje. Tamo je bilo puno ljudi i auta, no gotovo nikog nisam poznavao. Vidio sam Snježaninu sestru i s njom popričao. Onda se pojavila ona, sva u crnom, ali sam uvjeren da me od šoka nije ni vidjela. Nakon nekog vremena otišla je na kat. Ja sam još neko vrijeme ostao, pitao mogu li što pomoći, a nakon što je sestra rekla da nemam što, otišao sam kući - kazao je Pečaver, odgovarajući da ne zna reći kada je točno doznao da se nije radilo o infarktu, već da je Novak ubijen.

- Molim vas uzmite u obzir da je prošlo 30 godina pa se ne sjećam svih detalja - ponavljao je Pečaver, koji je bio na sahrani, ali se ne sjeća je li s njim bila i njegova kći.

Ne sjeća se tako ni je li se sa Snježanom nakon toga viđao, budući da je nekih mjesec dana boravila kod oca, a potom još mjesec dana kod sestre u Opatiji, ali pretpostavlja da su se čuli telefonom budući da je bio iznimno blizak s obitelji Novak, pogotovo s pokojnim Ljubom, te su se međusobno pomagali i posjećivali.

- Kad se vratila, posjećivao sam ih često, pitajući da li im što treba, pogotovo djeci, no to je često bilo samo u prolazu, često iz auta, budući da im se kuća nalazi na putu do moje. Nisam se dugo zadržavao, ali pouzdano znam da je Snježanin otac tad svaku noć spavao u njenoj kući - kazao je optuženik.

Na upit kako je to znao, skočio je: "Pa bože, pričao sam s ljudima, s njima, s djecom!"

Sa Snježanom Novak, koja se zbog 'maltretiranja' policije, koja ju je, kako tvrdi,i noću vodila u stanicu na ispitivanje, pa se, uznemirena s djecom odlučila preseliti nazad u Švedsku, Pečaver kaže, stupio je u ljubavnu vezu tek 2,5 godine nakon ubojstva, za Novu godinu 1997./1998.

- Iz Selca sam isplovio u lipnju '96., budući da sam s HRT-om imao dogovoren ugovor o snimanju dokumentarca "Marijeva putovanja", o mom putu preko Atlantika. Stigavši na Barbados, pozvao sam Snježanu da s kćerima dođe za doček Nove godine i došli su. Nakon mjesec dana njena starija kći otišla je studirati u Englesku, a ona i mlađa kći ostale su još mjesec dana na brodu. Tada sam odlučio s njima snimiti jedan od 4 serijala i tu su se rodile naše emocije. Ona se potom vratila u Stockholm, a po mom povratku na Jadran, u rujnu iste godine, sastali smo se u Dubrovniku i zajedno doplovili do Selca gdje smo planirali zajedno nastaviti život - ispričao je Pečaver, koji bi pri spomenu mlađe Snježanine kćeri, čije se prezime, kao i ono njezine majke, u titlovima navedenog serijala navodi kao Pečaver, svaki put kratko zaplakao jer, kaže, nju je sve to jako potreslo i s njom se tijekom vremena jako zbližio.

Na upit sutkinje je li na jahtu zvao svoju kćer i sina, odgovara kako nije.

Na kraju suđenja sutkinja se osvrnula na Pečaverove izjave s početka obrane u kojima tvrdi da je u vrijeme prvog suđenja tjednik Globus, prije presude, objavio 'šokantnu i neukusnu' naslovnicu i tekst s fotografijama tijela s obdukcije i uviđaja, koji kao krivce za ubojstvo optužuje upravo Pečavera i njegovu kćer Anu, koja je i nakon 30 godina još uvijek nedostupnu hrvatskom pravosuđu.

Naime, Pečaver tvrdi kako je tekst napisan na osnovu izvora iz riječkog Županijskog suda, a čija imena ne želi navoditi zbog straha za sebe i svoju obitelj.

- U tekstu se preciziraju daljnji koraci ŽDO-a i suda, a 24 sata nakon objave sud izdaje zahtjev za obnovu postupka protiv mene i kćeri i u konačnici donosi presudu kako je to u navodnicima odredio Globus. Drugim riječima, Globus je unaprijed objavio presudu sudskog procesa koji nije još počeo, tj. bio je u tijeku. Na kraju se kao izvor informacija navodi riječki Županijski sud. Potaknuti tom objavom, priča dosljedna sapunice izlazi u Novom listu i Jutarnjem te svim ostalim medijima te se prejudicira osuda onima kojima sudski proces tek treba početi. Slijedi i presedan, tj. anketa u Jutarnjem - da li je Mario Pečaver kriv ili ne. Postavlja se pitanje koliko je moćna sila koja je pokrenula tu medijsku kampanju, a očigledno je da je moćna - tumači Pečaver dodajući da se iza svega kriju neki jako moćni ljudi.

- Znam ljude koji su organizirali sve to. Oni su prijetili meni, mojoj imovini i djeci, a kada nisam popustio prijetili su optužbama protiv mene i kćeri. Ja sam sudu precizirao prijetnje, no na način da izbjegnem taj napad. Bio sam u velikom strahu od to troje ljudi koji su mi prijetili telefonom (navodi broj mobitela). U to vrijeme počinje prikazivanje mog serijala u udarnom terminu HRT-a, što nadalje potiče bujanje sapunice koja je u tijeku - smatra Pečaver, ponavljajući da je osuđen na temelju samo jednog od stotinu svjedoka, koji je dao lažni iskaz - Luketića.

Na upit sutkinje da precizira koji su to 'veoma moćni ljudi' koje spominje i za koje tvrdi da su i danas moćni, zašto su mu prijetili te što on to tako važno zna i ne smije reći, a što se tim moćnicima ne bi svidjelo, Pečaver nije htio odgovoriti.

- Jednako kako me je tada bilo strah, strah me je i danas i ne pada mi napamet nakon 30 godina o tom govoriti. Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje jer se bojim za svoju i sigurnost svoje djece - kazao je Pečaver, rekavši da se pozivi mogu dokazati preko telefonskog broja kojeg je naveo, no to je nakon tri desetljeća u najmanju ruku apsurdno.

Suđenje se nastavlja idući tjedan kada će Pečaver imati priliku obraniti se do kraja.

Podsjetimo, riječ je o jednom od najintrigantijih hrvatskih zločina s nizom čudnih okolnosti, koji ni skoro tri desetljeća kasnije, koliko je Pečaver proveo u skrivanju i bijegu izvan države, nije do kraja rasvijetljen.

Naime, Pečaver je neko vrijeme nakon ubojstva, s kćerkom, koja je također sudionik "trilera" dostojnog krimića, netragom nestao. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica, no tek je krajem svibnja 2023. uhićen na aerodromu u Panami, pod imenom Slavijo Skočić, te nedugo nakon toga izručen Hrvatskoj.

Dolaskom u riječki zatvor, iz kojeg tvrdi da je lažno optužen, iskoristio je zakonsku mogućnost te podnio zahtjev za obnovom postupka, a koji mu je odobren budući da je osuđen u odsutnosti i nije se aktivno branio.

Marijeva kći Ana također je u odsutnosti osuđena na 15 godina zatvora, no ona se još uvijek uspješno skriva od hrvatskog pravosuđa, navodno u Americi.

Supruga ubijenog Novaka i Pečaverova ljubavnica Snježana (15 godina zatvora), plaćeni ubojica Damir Perasz (20 godina zatvora) i pomagač Krešimir Luketić (15 godina zatvora), koji je Perasza preporučio kao osobu spremnu ubiti za novac, već su izdržali svoje kazne.