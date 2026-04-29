Pedijatri tražili da HZZO pokrije trošak cjepiva protiv rotavirusa, meningokoka: Stigla odbijenica

Iako su pedijatri predlagali da cjepiva protiv meningokoka, vodenih kozica i rotavirusa, kao i imunizacija protiv respiratornog sincicijskog virusa (RSV) ostanu dobrovoljna, ali da njihovu cijenu pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, taj prijedlog nije prošao. Ministarstvo zdravstva nedavno je donijelo nakon e-savjetovanja Program obveznog cijepljenja za 2026. godinu, koji nije uključio ključne prijedloge Hrvatskog pedijatrijskog društva (HPD) o širenju dostupnosti neobaveznih cjepiva i imunizacije.

Riječ je o operativnom dokumentu koji se svake godine donosi na temelju trogodišnjeg programa cijepljenja, kojim se precizno određuje raspored cijepljenja, dob u kojoj se pojedina cjepiva primjenjuju te način njihove provedbe kroz sustav pedijatrijske i školske medicine. Time se osigurava kontinuitet nacionalnog programa imunizacije, koji se smatra jednim od ključnih javnozdravstvenih alata u sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Cijepljenje započinje već u rodilištu, gdje novorođenčad prima zaštitu protiv tuberkuloze i hepatitisa B, a nastavlja se tijekom prvih mjeseci života nizom kombiniranih cjepiva koja štite od više bolesti istodobno, uključujući difteriju, tetanus, hripavac, dječju paralizu i infekcije uzrokovane bakterijom Haemophilus influenzae tipa B. U kasnijoj dobi dodaju se i cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, kao i zaštita od pneumokoknih infekcija.

Cjepiva od 50 do 200 eura

Program prati dijete kroz različite razvojne faze, od dojenačke i predškolske do školske dobi, pri čemu se određena cjepiva ponavljaju kroz tzv. docjepljivanje kako bi se održala dugotrajna imunost. Upravo su takva docjepljivanja ključna za sprečavanje ponovne pojave bolesti koje su zahvaljujući cijepljenju stavljene pod kontrolu.

U programu za 2026. godinu zadržan je postojeći raspored, uz manju, ali značajnu prilagodbu u školskoj dobi. Zbog povećanog broja slučajeva hripavca među starijom djecom i adolescentima, uvedeno je dodatno docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i hripavca u osmom razredu osnovne škole, čime se nastoji ojačati zaštita u toj dobnoj skupini.

No nisu prihvaćeni prijedlozi HPD-a da se cjepiva protiv meningokoka, vodenih kozica i rotavirusa, kao i imunizacija protiv respiratornog sincicijskog virusa (RSV) zadrže kao dobrovoljna, ali da njihovu cijenu pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Takva odredba u konačnom dokumentu nije predviđena pa ta cjepiva i dalje ostaju izvan sustavno financiranog programa.

Iako su dostupna na tržištu, roditelji ih u pravilu moraju sami platiti. Cijene se kreću od oko 50 eura po dozi za vodene kozice, oko 60 eura za rotavirus, od 90 do 100 eura za meningokok, dok imunizacija protiv RSV-a može doseći i oko 200 eura po dozi. Budući da se neka cjepiva primjenjuju u više doza, ukupni trošak može narasti na nekoliko stotina eura, a to, prema upozorenjima stručnjaka, stvara razlike u dostupnosti zdravstvene zaštite među djecom.