Pedijatri traže besplatno cjepivo za djecu: 'Pao bi broj hospitalizacija i komplikacija...'

Slučaj sedmomjesečne djevojčice Mije, koja je nedavno preminula od meningokokne sepse u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", šokirao je javnost i potaknuo stručne rasprave o mogućnostima šire dostupnosti cijepljenja protiv meningokoka. Hrvatsko pedijatrijsko društvo (HPD) predložilo je da neobavezna cjepiva i imunizacija djece protiv čestih zaraznih bolesti, poput meningokokne bolesti, vodenih kozica, rotavirusa i respiratornog sincicijskog virusa (RSV), budu besplatna te se tako poveća njihova upotreba i dostupnost.

Cjepiva su i sad dostupna, ali ih roditelji moraju plaćati pa tako cjepivo protiv vodenih kozica stoji oko 50 eura, protiv rotavirusa 62 eura, meningokoka 96 eura, a imunizacija protiv RSV-a 205 eura. Ako cjepivo ide u više doza, cijena se višestruko povećava.

HPD je svoj prijedlog iznio u sklopu javne rasprave o Nacrtu Provedbenog programa imunizacije, koji je do danas bio u e-savjetovanju.

Pedijatar Igor Šegović u razgovoru za 24sata istaknuo je da u potpunosti podržava inicijativu Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Kaže kako je riječ o bolestima poput infekcije rotavirusom, respiratornim sincicijskim virusom, zatim vodenim kozicama i infekcijama vrlo opasnom bakterijom meningokok.

- Te su infekcije relativno česte u dječjoj dobi. Opasnost je u tome da kod neke djece mogu nastupiti teške komplikacije, pa čak i životno ugrožavajuća stanja. Primjerice, meningokokna bolest može imati vrlo brz i težak tijek, RSV je najčešći uzrok hospitalizacija dojenčadi zbog infekcija donjih dišnih puteva, dok rotavirus često uzrokuje teške proljeve s dehidracijom kod male djece. Vodene kozice su u pravilu blaga bolest, ali mogu dovesti do bakterijskih superinfekcija kože, upale pluća ili neuroloških komplikacija - rekao nam je dr. Šegović.

Cjepiva nisu obavezna, a trošak snose roditelji

Trenutačno su ta cjepiva, kaže, dostupna u Hrvatskoj, ali se uglavnom nalaze u kategoriji preporučenih, a ne obveznih cjepiva, pa trošak snose roditelji.

- Uvođenjem financiranja tih cjepiva iz javnog zdravstvenog sustava povećala bi se procijepljenost i smanjio broj hospitalizacija, komplikacija i opterećenje zdravstvenog sustava. Važno je naglasiti da su sva navedena cjepiva i imunoprofilaksa sigurna i učinkovita te predstavljaju jedan od najučinkovitijih načina prevencije zaraznih bolesti u dječjoj dobi. Zato podržavam inicijativu da sva cjepiva budu besplatna za djecu čiji se roditelji dobrovoljno odluče za cijepljenje protiv gore navedenih bolesti - rekao nam je dr. Šegović.

HPD predlaže da cjepiva protiv meningokoka, ali i ostalih navedenih bolesti, kao i imunizacija protiv RSV-a, budu i dalje neobavezni, ali da cijenu pokriva HZZO.

U Hrvatskom pedijatrijskom društvu ističu kako bi se tako smanjile nejednakosti u pristupu prevenciji jer su ta cjepiva sad često dostupna samo roditeljima koji ih mogu sami platiti. Kad bi bila pokrivena iz zdravstvenog osiguranja, zaštita bi, smatraju, bila dostupna većem broju djece.

Iako bi to u početku povećalo troškove sustava, stručnjaci naglašavaju da je cijepljenje dugoročno znatno jeftinije od liječenja komplikacija bolesti koje se njime mogu spriječiti.

Prema prijedlogu pedijatara, novorođenčad rođena tijekom RSV sezone primila bi zaštitu u rodilištu prije otpusta iz bolnice, uz pristanak roditelja, a djeca rođena izvan sezone primila bi zaštitu kod primarnog pedijatra na početku RSV sezone.

Stručnjaci smatraju da bi takav pristup donio višestruke koristi: manje obolijevanja i hospitalizacija djece, manji pritisak na zdravstveni sustav i financijske uštede koje bi se mogle usmjeriti na druge potrebe dječjeg zdravlja.

Predsjednik HPD-a Joško Markić ističe da navedena cjepiva i imunizacija imaju samo blage i zanemarive nuspojave. HZZO trenutačno trošak pokriva samo za visokorizičnu djecu.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirajući prijedlog HPD-a rekla je da će ga povjerenstvo razmotriti.

- Kad su u pitanju djeca, onda je ekonomska isplativost manje bitna u odnosu na njihovu dobrobit - rekla je ministrica.