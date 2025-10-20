Pego: Pucao sam iz rekvizita na bratovoj svadbi! Oglasila se policija: Oduzet je plinski pištolj

"Nevjerojatno mi je koliko daleko neki ljudi idu kako bi ti zakomplicirali život, čak i širenjem lažnih informacija. Istina je jednostavna: Brat mi se ženio, a ja sam iz veselja ispalio pirotehnički rekvizit u zrak. Ništa više od toga. Policija je upoznata s lažnim tvrdnjama da se radi o pravom oružju. I sve je već razjašnjeno", poručio je preko društvenih mreža influencer i suvlasnik Ritza Sandi Pego (38) nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj se vidi kako puca iz nečega što jako nalikuje pištolju na svadbi svojeg mlađeg brata Ismaela.

"Nikada nisam nikoga ugrozio, niti ću. Sve što radim – radim iz zabave i pozitivne energije. U svom sadržaju nikada nisam rekao ništa što bi bilo uvredljivo ili opasno. Mladi koji me prate znaju da stalno govorim o radu, trudu i poštenju – jer samo tako možete ostvariti svoje snove. Nažalost, kada si pošten, uspješan i drugačiji, uvijek će biti onih koje to boli. Idemo dalje – s osmijehom i čistim srcem", poručio je Pego u objavi.

Podsjećamo, prošlog vikenda u braku su stupili influenceri Martina Filić i Ismael Hadžić. Društvenim mrežama ubrzo se proširila snimka koja je uznemirila velik broj građana, na kojoj se vidi kako poznati influencer Sandi Pego puca u zrak pred ulaznim vratima mladenke. Oko njega je okupljena masa, pjevaju... "To je montaža, danas se svašta da izmontirati. Onaj koji ima taj video, neka ga pokaže javno", rekao nam je ranije Pego.

Kontaktirali smo i zagrebačku policiju koja je odgovorila na naš upit. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti...

- Obavještavamo vas da su policijski službenici III. policijske postaje Zagreb (Dubrava), postupajući temeljem dojave zaprimljene 18. listopada 2025. u večernjim satima, proveli kriminalističko istraživanje. Provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je 18. listopada u večernjim satima, na proslavi vjenčanja na području Dubrave, 38-godišnji muškarac pucao iz plinskog pištolja 26-godišnjeg člana njegove obitelji (koji je 26-godišnjak posjedovao sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana). Zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 29. stavak 5. kažnjivo po članku 71. stavak 1. točka 6. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i članka 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 38-godišnjaka će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Također, 26-godišnjem članu obitelji 38-godišnjaka privremeno je oduzet plinski pištolj te će, zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 28. kažnjivo po članku 71. st. 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu - poručuju iz policije.

U nastavku priopćenja navode:

- Ujedno, tijekom pretrage stana na području Susedgrada, na adresi prijavljenog prebivališta 38-godišnjaka, 60-godišnjem članu njegove obitelji privremeno je oduzeta zračna puška i 14 komada pištoljskog streljiva kalibra 9 mm te će protiv 60-godišnjaka, zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 27. stavak. 2. kažnjivo po članku 72. stavak 1. točka 7. i članka 30. stavak 3. kažnjivo po članku 70. stavak 1. točka 7. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, nadležnom prekršajnom sudu također biti podnesen optužni prijedlog.

