Sandi Pego pucao iz pištolja na bratovoj svadbi? Sad se oglasio: 'To je pirotehnički rekvizit...'

Prošlog vikenda u braku su stupili influenceri Martina Filić i Ismael Hadžić. Društvenim mrežama ubrzo se proširila snimka koja je uznemirila velik broj građana, na kojoj se vidi kako poznati influencer Sandi Pego puca u zrak pred ulaznim vratima mladenke. Oko njega je okupljena masa, pjevaju...

Pego, inače suvlasnik kluba Ritz, stariji je Ismaelov brat. Na snimci se vidi kako puca u zrak iz nečega jako nalikuje pištolju. Čuju se i pucnjevi...

Kontaktirali smo Pegu o snimci, ali nije nam odgovorio. On se sad o cijeloj situaciji oglasio na Instagramu.

- Nevjerojatno mi je koliko daleko neki ljudi idu kako bi ti zakomplicirali život, čak i širenjen lažnih informacija. Istina je jednostavna: Brat mi se ženio, a ja sam iz veselja ispalio pirotehnički rekvizit u zrak. Ništa više od toga. Policija je upoznata s lažnim tvrdnjama da se radi o pravom oružju. I sve je već razjašnjeno - napisao je Pego.

U nastavku objave je dodao:

- Nikada nisam nikoga ugrozio, niti ću. Sve što radim – radim iz zabave i pozitivne energije. U svom sadržaju nikada nisam rekao ništa što bi bilo uvredljivo ili opasno. Mladi koji me prate znaju da stalno govorim o radu, trudu i poštenju – jer samo tako možete ostvariti svoje snove. Nažalost, kada si pošten, uspješan i drugačiji, uvijek će biti onih koje to boli. demo dalje – s osmijehom i čistim srcem - objavio je Pego na Instagramu.

Za širenje lažnih informacija Pego je okrivio jednog mladog Zagrepčanina.