'NEPOPRAVLJIVE POSLJEDICE'

Peking i Moskva protive se ponovnom uvođenju sankcija Iranu: 'To je kontraproduktivno'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sergei Bobylyov/REUTERS

Berlin, London i Pariz pokrenuli su postupak u UN-u koji bi mogao dovesti do obnove međunarodnih sankcija protiv Teherana u roku od 30 dana zbog kršenja međunarodnog sporazuma iz 2015. godine...

Kina i Rusija osudile su u petak potez Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva o aktiviranju mehanizma za vraćanje sankcija Iranu, s Pekingom koji to ocjenjuje "kontraproduktivnim" te Moskvom koja upozorava na "nepopravljive posljedice". 

Berlin, London i Pariz pokrenuli su postupak u UN-u koji bi mogao dovesti do obnove međunarodnih sankcija protiv Teherana u roku od 30 dana zbog kršenja međunarodnog sporazuma iz 2015. godine, čiji je cilj osigurati da njegove nuklearne aktivnosti ostanu civilne naravi. 

Mehanizam omogućuje stupanje na snagu starih sankcija UN-a poput embarga na oružje i mjera protiv iranskih fizičkih osoba i organizacija.

Kina je u petak ocijenila kontraproduktivnim potez triju europskih država poznatih kao E3. 

Pokretanje ovog mehanizma "nije konstruktivno, naštetit će procesu političkog i diplomatskog rješavanja iranskog nuklearnog pitanja", rekao je novinarima glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun

„Kina smatra da bi Vijeće sigurnosti u ovoj fazi trebalo potaknuti nastavak dijaloga i pregovora, umjesto stvarati novu konfrontaciju koja bi dovela do pogoršanja ili čak eskalacije situacije“, rekao je kineski glasnogovornik. 

Rusija je u petak upozorila na "nepopravljive posljedice" ako se uvedu nove međunarodne sankcije Iranu. 

"Pozivamo ih da se urazume i preispitaju svoje pogrešne odluke prije nego što dovedu do nepopravljivih posljedica i nove tragedije“, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

