Pelješki most siguran, nedostaci će se ukloniti, poručuje Budimir

Pelješki most je potpuno siguran za sve sudionike u prometu, poručuju iz Hrvatskih cesta. Predsjednik Uprave, Ivica Budimir, istaknuo je da uočeni nedostaci nisu ništa neuobičajeno te da svaki veći objekt ima svoje sitne nepravilnosti, javlja HRT. - Napravljene su sve analize, most je stabilan i uredan. Vjerojatno ćemo tek nakon sezone započeti s otklanjanjem nedostataka. Garancija je deset godina, prošle su tri, i sve što se pojavi u tom razdoblju obvezna je otkloniti - rekao je Budimir.

Most je izgrađen od strane kineske tvrtke i vrijedan je oko 420 milijuna eura. Sve uočene sitne greške, dodaje Budimir, bit će ispravljene u skladu s jamstvom, ali za sada nema nikakve prijetnje sigurnosti prometa.