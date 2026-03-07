Obavijesti

News

Komentari 0
10 GODINA GARANCIJE

Pelješki most siguran, nedostaci će se ukloniti, poručuje Budimir

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pelješki most siguran, nedostaci će se ukloniti, poručuje Budimir
Pula: Ministar Butković obišao je gradilište cesta DC66 i DC75 na dionici Veli vrh-Pula | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta tvrdi da most vrijedan 420 milijuna eura nema opasnosti za promet i da će uočene nepravilnosti ukloniti kineska tvrtka koja ga je gradila.

Admiral

Pelješki most je potpuno siguran za sve sudionike u prometu, poručuju iz Hrvatskih cesta. Predsjednik Uprave, Ivica Budimir, istaknuo je da uočeni nedostaci nisu ništa neuobičajeno te da svaki veći objekt ima svoje sitne nepravilnosti, javlja HRT. - Napravljene su sve analize, most je stabilan i uredan. Vjerojatno ćemo tek nakon sezone započeti s otklanjanjem nedostataka. Garancija je deset godina, prošle su tri, i sve što se pojavi u tom razdoblju obvezna je otkloniti - rekao je Budimir.

DUG 1,6 KILOMETARA Novi simbol Splita: Predstavili most Kaštelanskog zaljeva
Novi simbol Splita: Predstavili most Kaštelanskog zaljeva

Most je izgrađen od strane kineske tvrtke i vrijedan je oko 420 milijuna eura. Sve uočene sitne greške, dodaje Budimir, bit će ispravljene u skladu s jamstvom, ali za sada nema nikakve prijetnje sigurnosti prometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država
IZ MINUTE U MINUTU

Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026