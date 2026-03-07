Obavijesti

News

Komentari 0
DUG 1,6 KILOMETARA

Novi simbol Splita: Predstavili most Kaštelanskog zaljeva

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Novi simbol Splita: Predstavili most Kaštelanskog zaljeva
7
Foto: Facebook/Grad Split

Projekt mosta Svetog Duje koji će povezati Split i Kaštela vrijedan je oko 250 milijuna eura. Imat će četiri prometne trake, staze za pješake i bicikliste te vidikovce.

Admiral

Tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva koji bi u budućnosti trebao postati jedna od novih vizura grada i važna poveznica Splita i Kaštela predstavljeno je u subotu u splitskoj gradskoj upravi. Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta Novi ulaz u Split - čvor Vučevica (A1) - tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split, strateškog infrastrukturnog zahvata Republike Hrvatske, a predstavljeno je pobjedničko rješenje Zajednica gospodarskih subjekata Studia 3LHD i Pipenbaher inženirji. Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da most Svetog Duje predstavlja ulaz i izlaz iz Splita i poveznicu s Kaštelima i dodao da je nezaustavljiv, kao i da očekuju kako će kroz tri godine dobiti sve potrebne dozvole da se krene u izgradnju. Grad će, dodao je, osigurati sve pristupne ceste kako bi gorući problem prometnih gužvi konačno bio riješen.

VRIJEDNA INVESTICIJA FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!
FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!

"Rekonstrukcija Rive će se također dogoditi u ovoj godini od strane 3LHD-a. Jarboli i rasvjeta će doživjeti promjene. U ponedjeljak je potpisivanje ugovora za Spaladium Arenu gdje će se formalno prenijeti u vlasništvo. Nju je također projektirao 3LHD. Očekujemo nastavak za drugu fazu Spaladium Arene. Dosta značajnih projekata napravio je 3LHD za grad Split", naveo je Šuta.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir je rekao da će izgradnja mosta i pristupnih cesta, ali i drugi zahvati ukupno koštati oko 250 milijuna eura, a most će biti dug 1,6 kilometar. U odnosu na Pelješki most, bit će manje zahtjevan s obzirom na to da je manje dužine i ima manje dubine temeljenja. Protezat će se od Metroa u Kaštel Sućurcu do Stinica u Splitu, gdje bi trebao biti nadvožnjak na Dubrovačku ulicu. Najviša kvota mosta ispod kojega će prolaziti brodovi bit će 55 metara.

Marjan Pipenbaher je podsjetio da je napravio puno mostova među ostalima i u Turskoj, te da je projektant Pelješkog mosta. Drago mu je što su pobijedili jer su napravili "jako lijepi most koji sjedi, uvažava i poštuje prostor". Uvjeren je da će most postati novi simbol Splita i biti jedan od najljepših mostova u Europi.

Mostom će imati dva kolnika sa po dvije prometne trake, a njime će moći ići i pješaci i biciklisti, objasnio je Marko Dabrović iz Studija 3LHD-a te naveo da će most imati i četiri vidikovca. Pješačke staze će biti dva metra niže od mosta kako pješacima i biciklistima ne bi smetali ispušni plinovi. 

IZLOŽBA MORSKOG BLAGA FOTO Pogledajte kakva su blaga pronađena u moru oko Splita
FOTO Pogledajte kakva su blaga pronađena u moru oko Splita

"Najznačajnije je ono što će most donijeti gradovima Splitu i Kaštelima, a to je integracija prostora, dok će ljudima omogućiti jednu potpuno novu vizuru Splita. Ljudi će pješke ili biciklom iz Kaštela moći jako brzo doći do centra Splita, pa će taj prostor postati puno atraktivniji za život", poručio je Dabrović.

(Hina) xzjur yrkor

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TRUMP ZAOŠTRIO Prijeti još jačim udarima na Iran u subotu: 'Stižu razaranje i sigurna smrt'
IZ MINUTE U MINUTU

TRUMP ZAOŠTRIO Prijeti još jačim udarima na Iran u subotu: 'Stižu razaranje i sigurna smrt'

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026