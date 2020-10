\u00a0

Dodao je kako se radi o radikalizaciji.\u00a0

- To je pona\u0161anje koje je uvjetovano informacijama, izvorima iz kojih se napajao ovakvim porivom da napravi ovakav \u010din ispred zgrade Vlade. Vidjet \u0107emo tko je za to odgovoran, ali moramo se zapitati tko su akteri, pa i u politi\u010dkom \u017eivotu, koji poti\u010du mr\u017enju, koji \u010dak i nakon ovog akta, poput Penave i Kri\u0161to, su u stanju davati izjave koje su neprihvatljive i nevjerojatne u politi\u010dkom smislu i ne pridonose kulturi pona\u0161anja - rekao je Plenkovi\u0107 i dodao kako postoji odgovornost i medijskih aktera koji emisijama poti\u010du mr\u017enju Hrvata kao ve\u0107inskog naroda i srpske manjine.\u00a0

Apelirao je na sve aktere na politi\u010dkoj sceni, pa i na medijske aktere da podignu razinu odgovornosti, po\u0161tovanja i uva\u017eavanja.\u00a0

- Samo tako mo\u017eemo stvarati kulturu koja ne\u0107e dovesti mlade do ovakvog pona\u0161anja koje smo vidjeli u ponedjeljak. Mo\u017eda netko nema dovoljno iskustva, ne mo\u017ee vidjeti \u0161to je istina, \u0161to je dobro, a \u0161to lo\u0161e. Ja taj \u010din osu\u0111ujem najo\u0161trije, u svoje osobno ime i u ime Vlade i kao predsjednik HDZ-a i smatram da se moramo pozabaviti ovim fenomenom u dru\u0161tvu - rekao je.\u00a0

Osvrnuo se i na borbu protiv korupcije.\u00a0

- I na tu temu je bilo puno komentara i napisa. U mandatu na\u0161e prve Vlade, a i druge, tijela koja su nadle\u017ena za borbu protiv korupcije rade svoj posao samostalno i neovisno od upliva politike. U proteklih nekoliko tjedana, od zadnjeg slu\u010daja koji je krenuo od Velike Gorice i Janafa, \u010duli izjave koje su upu\u0107ivale na to da je netko tko je na du\u017enosti predsjednika Vlade trebao biti obavije\u0161ten. Ti izvidi su tajni - rekao je Plenkovi\u0107 i rekao da misli na predsjednika Milanovi\u0107a.\u00a0

- To je izvitoperen pogled na rad politike i institucija. To je mo\u017eda obrazac kako se netko drugi pona\u0161ao ranije, protuzakonito - rekao je i dodao da se ne mo\u017ee na\u010duditi inicijativi oporbe za istra\u017eno povjerenstvo u situaciji kada policija i DORH ostvaruju rezultate.\u00a0

- Istra\u017eno povjerenstvo, u vezi \u010dega? Da pohvali rad policije i USKOK-a? Ako je rije\u010d o radnoj skupini koja \u0107e pobolj\u0161ati okvir borbe protiv korupcije, onda je to ne\u0161to drugo. Ali stvarati politi\u010dki instrument, to povjerenstva i jesu, ne bi li svoje politi\u010dke ambicije ponovno ostvarivali nakon izbora, prikazivati Vladu i HDZ kao nekoga tko je upleten u korupciju, do lokalnih izbora, to je onda politi\u010dki instrument. I to jest tako, da nema dilema - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.\u00a0

Poru\u010dio je kako je Milanovi\u0107 mo\u017eda, kada je sjedio na njegovom mjestu, znao gdje mu ministri idu na ru\u010dak, ali da on to ne zna niti je to njegov posao.\u00a0

- Pu\u0161tao sam tri, \u010detiri tjedna da vidimo \u0161to \u0107emo sve \u010duti i \u0161to si netko ne\u0107e umisliti ili izmisliti. A imamo ozbiljan problem, ozbiljan problem ekstremizma, hrvatski proizvod s kojim \u0107emo se baviti. To je tema, to je prioritet! - poru\u010dio je.\u00a0

Na pitanje kako \u0107e se obra\u010dunati s problemom ilegalnog oru\u017eja, Plenkovi\u0107 je rekao da je to fenomen na kojem policija i Vlade rade kako bi ljudi vratili oru\u017eje koje imaju ilegalno.\u00a0

- To je lo\u0161e, to ne pridonosi sigurnosti. \u010cinjenica da ovoliko mladi ljudi do\u0111u u posjed dva vatrena oru\u017eja je izrazito uznemiruju\u0107e - poru\u010dio je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de zatvaranja Markovog trga i informacija da gra\u0111ani ne\u0107e mo\u0107i na njega dolaziti, Plenkovi\u0107 je rekao da je najbitnije dobro informirati javnost.\u00a0

- Sino\u0107 je bilo odr\u017eano javno okupljanje koje je bilo najavljeno, uz nove mjere koje su tamo instalirane. Svi koji su \u017eeljeli do\u0107i su odr\u017eali okupljanje - poru\u010dio je i dodao da su pove\u0107ane mjere sigurnosti, ali da to ne zna\u010di da se okupljanja, prosvjedi i demonstracije ne mogu odr\u017eavati.\u00a0

- Ta politi\u010dka teza... \u010cuo sam i da neki iz oporbe, oni kreativni, govore da mediji ne mogu dolaziti ispred. Ne samo da imate mogu\u0107nost dobiti izjave, ve\u0107 i biti sigurni. Nema ovdje nikakvog razloga kao \u0161to ga neka zlonamjerna oporba navodi... Da smo mi jedva \u010dekali da se dogodi nekakav zlo\u010din pa da se trg zatvori - poru\u010dio je i jo\u0161 jednom istaknuo da se Trg svetog Marka ne\u0107e zatvarati.\u00a0

Spomenuo je i performanse petkom kao \u0161to je bilo dovo\u017eenje lubenica i iskrcavanje soli ispred ministarstva.\u00a0

- \u0160to se ti\u010de mjera, policija je ta koja \u0107e temeljem sigurnosnih procjena odre\u0111ivati trajnost ovih mjera i budu\u0107ih mjera. To radimo kako bismo za\u0161titili institucije koje su bile predmet ovog akta u ponedjeljak ujutro - poru\u010dio je.\u00a0

Dodao je kako moraju prona\u0107i razlog za\u0161to se taj akt dogodio.\u00a0

- Ja imam politi\u010dku odgovornost da do\u0111emo do kraja. Tko je taj koji radikalizira mladog \u010dovjeka od 22 godine da do\u0111e i puca na hrvatskog policajca! Koji je do\u0161ao ujutro na svoj posao i radio svoj posao - rekao je.\u00a0

Plenkovi\u0107 se dotaknuo i objava na dru\u0161tvenim mre\u017eama koje su podupirale takav akt. Rekao je da misli da je to zlo i da je to lo\u0161e.\u00a0

- Svatko tko to pi\u0161e se mora zapitati, da je mo\u017eda bio njegov tata, brat, suprug, sin, meta rafala koji su ovdje ispucani, bi li i tada pisali \"odli\u010dno\". To je pitanje, to je zlo, to je nedopustiv element s kojim se moramo pozabaviti - poru\u010dio je.\u00a0

Plenkovi\u0107 je poru\u010dio i kako je ova pandemija uzrokovala da se \u017eivot svih ljudi mijenja i poru\u010dio kako je na sjednici Vlade apelirao na mlade.\u00a0

- Element pandemije koji traje nije nebitan, ali bojim se da ovdje to nije bio glavni razlog, mislim da su drugi razlozi - poru\u010dio je.\u00a0

Na pitanje vidi li propuste u dr\u017eavi da se dogodila radikalizacija, Plenkovi\u0107 je rekao da nije sklon generaliziranju i da se radi o ekstremnom slu\u010daju.\u00a0

- Imali smo incidente, bacanje razli\u010ditih predmeta na Ra\u010dana, \u0161to je isto neprihvatljivo, ali da netko do\u0111e s automatskim oru\u017ejem je nova razina. Ovo je sada novo normalno. Ovo su situacije gdje mo\u017ee biti jo\u0161 netko drugi tko \u0107e biti po\u010dinitelj zlo\u010dina, netko drugi mo\u017ee biti inspiriran time. Imali smo likvidaciju dilera droge u Splitu, ne tako davno, sad ovo. \u0160to biti dalje, ne znam. Ne prizivam, ali ne isklju\u010dujem. Pogotovo nakon \u0161to \u010ditam \u0161to pi\u0161u razli\u010diti akteri na dru\u0161tvenim mre\u017eama, to osu\u0111ujem - rekao je.\u00a0

- Nitko od nas do ovog trenutka nije to mogao zamisliti. Da smo to napravili nakon lubenica, smijali bi nam se. Ali eto, nije pro\u0161lo ni mjesec dana, a policajac je mogao danas ne biti \u017eiv. Ni on, ni dva njegova kolege. Ne samo \u0161to je pucao u njih, nego je pucao i u urede, nisu to slu\u010dajni meci - rekao je.\u00a0

- Pre\u0111ena je granica i moramo na\u0107i onoga tko je odgovoran za to da se mla\u0111i punoljetnik na\u0111e u ovakvoj situaciji. To moramo rije\u0161iti kao dru\u0161tvo, institucija i politika - poru\u010dio je.\u00a0

'Nije usput došao pred Vladu s automatskim oružjem, to je proizvod domaćeg ekstremizma'

Srećom, ranjen je samo jedan službenik, poručio je Plenković i rekao kako je policajac dobro, mlad i snažan, a prognoze da je stabilno i da će oporavak dobro ići

<p>S obzirom na okolnosti koje su se dogodile prekjučer, želim detaljnije objaviti javnosti što se dogodilo, rekao je Andrej Plenković i dodao da je bilo pucanja na tri policijska službenika. </p><p>- Srećom, ranjen je samo jedan službenik - poručio je Plenković i rekao kako je policajac dobro, mlad i snažan, a prognoze da je stabilno i da će oporavak dobro ići. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Što se napadača tiče, Plenković kaže da napad ima i elemenata terorističkog napada. </p><p>- Vidjet ćemo što kaže istraga, ali on nije došao na Markov trg, ispred zgrade Vlade, s automatskim oružjem usput - poručio je. </p><p>- Ovo je ozbiljna situacija - poručio je premijer. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p> </p><p>Dodao je kako se radi o radikalizaciji. </p><p>- To je ponašanje koje je uvjetovano informacijama, izvorima iz kojih se napajao ovakvim porivom da napravi ovakav čin ispred zgrade Vlade. Vidjet ćemo tko je za to odgovoran, ali moramo se zapitati tko su akteri, pa i u političkom životu, koji potiču mržnju, koji čak i nakon ovog akta, poput Penave i Krišto, su u stanju davati izjave koje su neprihvatljive i nevjerojatne u političkom smislu i ne pridonose kulturi ponašanja - rekao je Plenković i dodao kako postoji odgovornost i medijskih aktera koji emisijama potiču mržnju Hrvata kao većinskog naroda i srpske manjine. </p><p>Apelirao je na sve aktere na političkoj sceni, pa i na medijske aktere da podignu razinu odgovornosti, poštovanja i uvažavanja. </p><p>- Samo tako možemo stvarati kulturu koja neće dovesti mlade do ovakvog ponašanja koje smo vidjeli u ponedjeljak. Možda netko nema dovoljno iskustva, ne može vidjeti što je istina, što je dobro, a što loše. Ja taj čin osuđujem najoštrije, u svoje osobno ime i u ime Vlade i kao predsjednik HDZ-a i smatram da se moramo pozabaviti ovim fenomenom u društvu - rekao je. </p><p>Osvrnuo se i na borbu protiv korupcije. </p><p>- I na tu temu je bilo puno komentara i napisa. U mandatu naše prve Vlade, a i druge, tijela koja su nadležna za borbu protiv korupcije rade svoj posao samostalno i neovisno od upliva politike. U proteklih nekoliko tjedana, od zadnjeg slučaja koji je krenuo od Velike Gorice i Janafa, čuli izjave koje su upućivale na to da je netko tko je na dužnosti predsjednika Vlade trebao biti obaviješten. Ti izvidi su tajni - rekao je Plenković i rekao da misli na predsjednika Milanovića. </p><p>- To je izvitoperen pogled na rad politike i institucija. To je možda obrazac kako se netko drugi ponašao ranije, protuzakonito - rekao je i dodao da se ne može načuditi inicijativi oporbe za istražno povjerenstvo u situaciji kada policija i DORH ostvaruju rezultate. </p><p>- Istražno povjerenstvo, u vezi čega? Da pohvali rad policije i USKOK-a? Ako je riječ o radnoj skupini koja će poboljšati okvir borbe protiv korupcije, onda je to nešto drugo. Ali stvarati politički instrument, to povjerenstva i jesu, ne bi li svoje političke ambicije ponovno ostvarivali nakon izbora, prikazivati Vladu i HDZ kao nekoga tko je upleten u korupciju, do lokalnih izbora, to je onda politički instrument. I to jest tako, da nema dilema - poručio je Plenković. </p><p>Poručio je kako je Milanović možda, kada je sjedio na njegovom mjestu, znao gdje mu ministri idu na ručak, ali da on to ne zna niti je to njegov posao. </p><p>- Puštao sam tri, četiri tjedna da vidimo što ćemo sve čuti i što si netko neće umisliti ili izmisliti. A imamo ozbiljan problem, ozbiljan problem ekstremizma, hrvatski proizvod s kojim ćemo se baviti. To je tema, to je prioritet! - poručio je. </p><p>Na pitanje kako će se obračunati s problemom ilegalnog oružja, Plenković je rekao da je to fenomen na kojem policija i Vlade rade kako bi ljudi vratili oružje koje imaju ilegalno. </p><p>- To je loše, to ne pridonosi sigurnosti. Činjenica da ovoliko mladi ljudi dođu u posjed dva vatrena oružja je izrazito uznemirujuće - poručio je. </p><p>Što se tiče zatvaranja Markovog trga i informacija da građani neće moći na njega dolaziti, Plenković je rekao da je najbitnije dobro informirati javnost. </p><p>- Sinoć je bilo održano javno okupljanje koje je bilo najavljeno, uz nove mjere koje su tamo instalirane. Svi koji su željeli doći su održali okupljanje - poručio je i dodao da su povećane mjere sigurnosti, ali da to ne znači da se okupljanja, prosvjedi i demonstracije ne mogu održavati. </p><p>- Ta politička teza... Čuo sam i da neki iz oporbe, oni kreativni, govore da mediji ne mogu dolaziti ispred. Ne samo da imate mogućnost dobiti izjave, već i biti sigurni. Nema ovdje nikakvog razloga kao što ga neka zlonamjerna oporba navodi... Da smo mi jedva čekali da se dogodi nekakav zločin pa da se trg zatvori - poručio je i još jednom istaknuo da se Trg svetog Marka neće zatvarati. </p><p>Spomenuo je i performanse petkom kao što je bilo dovoženje lubenica i iskrcavanje soli ispred ministarstva. </p><p>- Što se tiče mjera, policija je ta koja će temeljem sigurnosnih procjena određivati trajnost ovih mjera i budućih mjera. To radimo kako bismo zaštitili institucije koje su bile predmet ovog akta u ponedjeljak ujutro - poručio je. </p><p>Dodao je kako moraju pronaći razlog zašto se taj akt dogodio. </p><p>- Ja imam političku odgovornost da dođemo do kraja. Tko je taj koji radikalizira mladog čovjeka od 22 godine da dođe i puca na hrvatskog policajca! Koji je došao ujutro na svoj posao i radio svoj posao - rekao je. </p><p>Plenković se dotaknuo i objava na društvenim mrežama koje su podupirale takav akt. Rekao je da misli da je to zlo i da je to loše. </p><p>- Svatko tko to piše se mora zapitati, da je možda bio njegov tata, brat, suprug, sin, meta rafala koji su ovdje ispucani, bi li i tada pisali "odlično". To je pitanje, to je zlo, to je nedopustiv element s kojim se moramo pozabaviti - poručio je. </p><p>Plenković je poručio i kako je ova pandemija uzrokovala da se život svih ljudi mijenja i poručio kako je na sjednici Vlade apelirao na mlade. </p><p>- Element pandemije koji traje nije nebitan, ali bojim se da ovdje to nije bio glavni razlog, mislim da su drugi razlozi - poručio je. </p><p>Na pitanje vidi li propuste u državi da se dogodila radikalizacija, Plenković je rekao da nije sklon generaliziranju i da se radi o ekstremnom slučaju. </p><p>- Imali smo incidente, bacanje različitih predmeta na Račana, što je isto neprihvatljivo, ali da netko dođe s automatskim oružjem je nova razina. Ovo je sada novo normalno. Ovo su situacije gdje može biti još netko drugi tko će biti počinitelj zločina, netko drugi može biti inspiriran time. Imali smo likvidaciju dilera droge u Splitu, ne tako davno, sad ovo. Što biti dalje, ne znam. Ne prizivam, ali ne isključujem. Pogotovo nakon što čitam što pišu različiti akteri na društvenim mrežama, to osuđujem - rekao je. </p><p>- Nitko od nas do ovog trenutka nije to mogao zamisliti. Da smo to napravili nakon lubenica, smijali bi nam se. Ali eto, nije prošlo ni mjesec dana, a policajac je mogao danas ne biti živ. Ni on, ni dva njegova kolege. Ne samo što je pucao u njih, nego je pucao i u urede, nisu to slučajni meci - rekao je. </p><p>- Pređena je granica i moramo naći onoga tko je odgovoran za to da se mlađi punoljetnik nađe u ovakvoj situaciji. To moramo riješiti kao društvo, institucija i politika - poručio je. </p>