Penava o najavi 'živog zida' za Pupovca: Kako se dogovorimo...

Prema informacijama RTL-a Danas, predstavnici SDSS-a ove godine neće doći na obilježavanje pada Škabrnje nakon lokalnih protesta. Također, još nije potvrđeno hoće li sudjelovati u bacanju vijenca u Dunavu u Vukovaru.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava osvrnuo se na goruću temu obilježavanja pada Vukovara i Škabrnje. Upitan o odgovornosti za nedavne napetosti.

- Ja sam odgovorna osoba u gradu Vukovaru kod prijavljivanja skupa svake Kolone sjećanja, tako da u domeni organizacije i Kolone sjećanja odgovorna sam osoba. Odgovoran sam za to da će HOS u Vukovaru biti ravnopravan sa svim ratnim postrojbama, da neće biti situacija kao što je bila u Kninu. Odgovoran sam za to da se HOS-ovci neće privoditi na prilazima Vukovaru. I ako je to nekome problem, ja se s tim problemom ponosno i uzdignute glave nosim - rekao je.

Na pitanje o mogućim neredima, Penava je odgovorio da će odgovornost snositi organizatori. Rekao je da ga duboko pogađaju događaji u Vukovaru te da želi mirnu obljetnicu.

Penava ne vjeruje u dvije kolone i povezuje ideju s premijerom Plenkovićem. Naglašava važnost sudjelovanja HOS-a radi priznavanja ravnopravnosti. Podržava najavu kolege o sprječavanju bacanja vijenaca i spreman je sudjelovati u živom lancu.

- Uvijek smo imali dovoljno razuma prevladati te razlike. To pitanje treba adresirati predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. On je došao s idejom drugog plakata. Ne znam jer mu taj drugi plakat znači druga kolona. Njegov koalicijski partner u Vladi baca vijence 17.-og, dana prije, srpskim žrtvama u Dunav. Ne znam je li tu možda geneza te kolone, ali odatle sve kreće - kaže.

- Kako god se dogovorimo, apsolutno. Tu sam bio jučer, pa i danas, nastojat ću i sutra. Kako se dogovorimo, tako ćemo zajedno napraviti - rekao je na pitanje o živom lancu te hoće li sudjelovati u njemu.

Gradonačelnik je komentirao i svoju retoriku prije izbora, ističući borbu za pravedne kazne za ratne zločine. Odbacio je podjele i podržao pismo udruge dragovoljaca koje ga poziva na zajedništvo u Koloni sjećanja.

- Dostojanstvo, pijetet prema žrtvi, ravnopravan odnos svakom branitelju i naklon svakom civilu. Ali ove godine su namjerno istaknuti pripadnici HOS-a, ne zato što su bolji od drugih, nego zato što su jednaki i što ne dozvoljeno da se po njima gazi i da ih se vuče kroz blato - rekao je Penava.