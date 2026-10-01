Penava zakazao novu sjednicu Povjerenstva: Na dnevnom redu i komunistički poratni zločini

Predsjednik Domovinskog pokreta i Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava potvrdio je Hini u četvrtak da će se sjednica, koja je prošlog tjedna odgođena zbog nedostatka kvoruma, održati sutra, 2. listopada u 11 sati, s istim dnevnim redom. Penava je prošloga tjedna pojasnio da sjednica Povjerenstva nije održana, odnosno da je odgođena zbog nedostatka kvoruma i odbacio tezu o sukobu unutar većine.

"Tu je i Zvonimir Frka-Petešić. Apsolutno smo zajedno u ovoj priči, zajedno držimo većinu i imamo Vladu“, rekao je prošloga četvrtka.

Tada je također istaknuo kako je osnivanje posebne javne ustanove za žrtve komunističkih poratnih zločina je "neupitan smjer“, i da bavljenje komunističkim zločinima "ni na koji način“ ne znači umanjivanje nacističkih i fašističkih zločina.

Kazao je da se o osnivanju ustanove dugo razgovara te da se teme Povjerenstva prihvatio "u dogovoru s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem“, ocijenivši je važnom za raspetljavanje prošlosti i rasterećivanje budućnosti. Spomenuta ustanova, prema pisanju medija, trebala bi upravljati budućim spomen-parkom, u okviru kojega bi bila i kosturnica i muzej s predmetima koji su pripadali žrtvama poslijeratnog komunističkog terora.

Kao moguća mjesta za to, Penava je naveo Udbinu, Macelj i Mirogoj, upozorivši da je "tema predelikatna“ i da ništa još nije dogovoreno.

Među sedam točaka koje je izdvojio, jedna se odnosi na Tezno kod Maribora, protutenkovski rov dug oko 930 metara u kojem se, prema procjenama koje je iznio Penava, nalazi oko 15.000 žrtava, većinom Hrvata. Tu je i Husina jama u BiH, u koju je, prema Penavinim riječima, bačeno između 1000 i 2000 ljudi, uglavnom iz cetinskog kraja. Ustvrdio je da je jama desetljećima bila zatvorena i zatrpavana smećem kako bi se prikrio zločin.

Penava kaže i kako bi Povjerenstvo od Europskog parlamenta tražilo i deklaraciju o komunističkim zločinima za Hrvatsku, po uzoru na dokument koji se odnosi na Sloveniju.

Osmočlano Povjerenstvo, osnovano u srpnju 2025., čine državni tajnici iz MUP-a, MVEP-a te ministarstava kulture i branitelja, predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić te dvojica članova iz Hrvatskog državnog arhiva i Instituta za povijest.