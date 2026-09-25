Ivan Penava kaže da se 'grozi svih totalitarizama', osim onog jednog. Danas baš najopasnijeg

Ivan Penava osuđuje komunizam. Osuđuje nacizam i fašizam. Osuđuje i četnički pokret.

Ali ne osuđuje ustaštvo i NDH.

"Grozim se situacije u kojoj ljudi tvrde da su totalitarni režimi nešto dobro", kazao je jučer predsjednik vladajućeg Domovinskog pokreta i Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata.

Osim ako se ne radi o ustaštvu i NDH.

Još nije otkrio da se grozi ustaštva i NDH.

Nestaše ustaše

Penava se od ulaska u HDZ-ovu vladu promovirao u ulogu gorljivog kritičara totalitarnih režima, prvenstveno komunizma, ako baš mora onda i nacizma i fašizma, ali to čini s pozicija osobe koja amnestira i legitimira ustaški pokret i NDH, njihove pripadnike predstavlja kao žrtve komunizma i njihove vojnike proglašava hrvatskom vojskom, valjda za razliku od partizanske vojske.

Penava, dakle, ne nastupa s demokratskih, liberalnih, antitotalitarnih pozicija, već iz pozicije deklariranog simpatizera NDH koji se otvoreno hvalio da je njegova obitelj bila na Bleiburgu.

Dok se javno grozi činjenice da su "totalitarni režimi nešto dobro", on upravo pripadnike jednog totalitarizma stavlja u ulogu žrtve i nositelja hrvatstva, prešućujući ili ignorirajući karakter ustaštva, zločine, sudjelovanje u holokaustu, koaliranje s njemačkim nacistima i talijanskim fašistima.

Ustaše i četnici

I onda slijedi prava poslastica. "Dok god je Domovinski pokret na straži, nema šanse da četnička Srbija uđe u EU", kaže jučer prkosni Penava.

Zna li on da su ustaše ratovali zajedno sa četnicima i zajedno s tim istim četnicima bježali prema Bleiburgu i zaglavili na Križnom putu?

Dok osuđuje četničku Srbiju promovira ustašku Hrvatsku.

Pa u toj Hrvatskoj traži milijune za podizanje spomen parka pripadnicima NDH, kao i osnivanje ustanove koja bi se bavila proučavanjem tragičnih događaja nakon Drugog svjetskog rata. Grčevito brani javnu uporabu pozdrava ZDS, dok je pjevanje Josipa Dabre poglavniku Paveliću i njegovoj "madridskoj grobnici od zlata" nazvao "nestašlukom, a ne ustašlukom".

Auschwitz, ali ne Jasenovac

I opet, kako može Penava biti borac protiv totalitarizma, kad nastupa s pozicija legitimiziranja i amnestiranja jednog totalitarnog režima? U Penavinu vokabularu, ustaše su hrvatske žrtve komunističkog režima. Od kritika se branio tvrdnjom da je vodio delegaciju u Auschwitz, poprište zločina nad ljudima koje je ustaški režim trpao u vlakove i slao u komore.

Istina, Penava je jednom prilikom za Jasenovac ustvrdio kako to ipak "nije bio hotel s pet zvjezdica", ali i to je izjavio samo zato što je morao reagirati na okrugli stol svojih političkih protivnika i DP-ovih disidenata iz stranke DOMiNO.

Penave se treba groziti

Penava želi pod svaku cijenu hrvatske partizane i antifašiste izjednačiti s komunistima, ali ne želi ustaške izjednačiti s nacistima i fašistima. Brusi retoriku na "četničkoj Srbiji", dok zagovara proučavanje žrtava Križnog puta po kojem su zajednički stupali ustaše i četnici. I zajedno bili likvidirani.

Ako se ičega treba "groziti", onda je to činjenica da se Penava stavlja na čelo borbe protiv svih totalitarizama - osim onog jednog. Danas najopasnijeg.