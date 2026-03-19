POTENCIJALNO SVJETSKO ŽARIŠTE

Pentagon: Kina trenutno ne planira invaziju na Tajvan 2027.

Piše HINA,
Foto: Joshua Roberts

SAD „procjenjuje da kineski čelnici trenutno ne planiraju izvršiti invaziju na Tajvan 2027. godine, niti imaju fiksni vremenski okvir za postizanje ujedinjenja“, navodi se u izvješću

Kina trenutno ne planira invaziju na Tajvan 2027. i nastoji postići kontrolu nad otokom bez upotrebe sile, objavila je u srijedu američka obavještajna zajednica, zauzevši odmjeren ton o jednom od najvećih potencijalnih svjetskih žarišta. Procjena u godišnjem izvješću obavještajnih agencija SAD-a o globalnim prijetnjama dolazi u trenutku kada je Peking pojačao pritisak na Tajvan čestim vojnim vježbama, iako američki predsjednik Donald Trump umanjuje rizik od kineske vojne akcije dok je na dužnosti.

Pentagon je krajem prošle godine izjavio da američka vojska vjeruje da se Kina priprema sposobnosti da može dobiti bitku za Tajvan do 2027., stogodišnjice osnutka Narodnooslobodilačke vojske, te da usavršava opcije za preuzimanje Tajvana silom ako bude potrebno.

- Kina, unatoč prijetnji da će upotrijebiti silu kako bi prisilila na ujedinjenje ako bude potrebno i suprotstaviti se onome što smatra pokušajem SAD-a da iskoristi Tajvan za potkopavanje uspona Kine, preferira postići ujedinjenje bez upotrebe sile, ako je moguće - navodi se u izvješću američkih obavještajnih agencija.

SAD „procjenjuje da kineski čelnici trenutno ne planiraju izvršiti invaziju na Tajvan 2027. godine, niti imaju fiksni vremenski okvir za postizanje ujedinjenja“, navodi se u izvješću. Ponovljena su prethodna stajališta da kineska vojska ostvaruje „stalan, ali neravnomjeran“ napredak u sposobnostima koje bi mogla koristiti za zauzimanje demokratski upravljanog otoka.

Tajvansko de facto veleposlanstvo u Washingtonu izjavilo je da će Tajvan nastaviti pratiti kineske aktivnosti i „ostati budan u svakom trenutku“.

- Kina nikada nije odustala od upotrebe sile protiv Tajvana, a njezino kontinuirano vojno zastrašivanje i operacije u sivoj zoni predstavljaju ozbiljne prijetnje ne samo Tajvanu već i regionalnom miru i stabilnosti - navodi se u izjavi.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Trump, koji je više puta isticao svoj "odličan odnos" s kineskim vođom Xi Jinpingom, umanjio je prijetnju kineskih vježbi oko Tajvana i rekao da mu je Xi rekao da neće napasti Tajvan dok je američki predsjednik na dužnosti, što Peking nikada nije potvrdio.

Kina Tajvan smatra svojim teritorijem i nikada se nije odrekla upotrebe sile kako bi preuzela kontrolu nad otokom. Tajvan odbacuje pekinške zahtjeve za suverenitetom nad otokom, rekavši da samo narod Tajvana može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

