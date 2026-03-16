OTVARANJE HORMUŠKOG TJESNACA

TRUMP ZAPRIJETIO NATO-U 'Ako ne pomognete, mogli biste se suočiti s vrlo lošom budućnošću'

Piše HINA,
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Američki predsjednik kazao je da bi zemlje koje imaju korist od pomorske rute trebale pomoći da se ona osigura

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da se NATO suočava s "vrlo lošom" budućnosti ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca, u intervjuu koji je u nedjelju objavio Financial Times. Trump je za FT rekao da bi mogao odgoditi i samit koji se priprema s kineskim predsjednikom Xi ⁠Jinpingom kasnije ovog mjeseca, dok pokušava izvršiti pritisak na Peking da pomogne da se odblokira ključni pomorski put. Podsjetio je da Europa i Kina uvelike ovise o nafti iz Perzijskog zaljeva, za razliku od SAD-a.

STRATEŠKI PROLAZ Japan i Australija odbili pozive Trumpa: 'Nećemo slati pomoć u Hormuz, ne doprinosi rješenju'
Japan i Australija odbili pozive Trumpa: 'Nećemo slati pomoć u Hormuz, ne doprinosi rješenju'

- Primjereno je jedino da ljudi koji imaju koristi od tjesnaca pomognu kako se tamo ne bi dogodilo ništa loše. Ako nema odgovora (na američki zahtjev) ili ako je on negativan, mislim da će to imati vrlo loše posljedice za budućnost NATO-a - rekao je Trump.

KLJUČNA TOČKA IRANSKOG GOSPODARSTVA POGODIO IH U ŽIVAC Trump je 'udario' na iranski otok Harg
POGODIO IH U ŽIVAC Trump je 'udario' na iranski otok Harg

Dodao je i kako smatra da bi i Kina trebala pomoći jer ona "dobiva 90 posto svoje nafte preko tjesnaca", naglasivši da bi želio znati poziciju Pekinga prije planiranog putovanja.

- Mogli bismo odgoditi - ‌dodao je, misleći na put u Kinu.

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'
DOSTUPNO I DJECI

Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'

’Smotuljci’ od CBD-a, iako nisu droga, ne bi smjeli biti tako lako dostupni djeci, smatra dječja psihijatrica atarina Dodig-Ćurković iz Osijeka

