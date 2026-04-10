Pentagon: Nismo tražili da Vatikan stane na stranu SAD-a

Afera se događa u trenutku kada papa Lav XIV., prvi američki papa u povijesti, ima zamršen odnos s Trumpovom administracijom. Progovorio je protiv rata u Iranu i izričito rekao da odbacuje molitve "onih koji vode rat". Sastanku, održanom 22. siječnja u Pentagonu prije početka iranskog rata, prisustvovali su podtajnik rata za politiku Elbridge Colby i francuski kardinal Christophe Pierre, apostolski nuncij u Washingtonu.

Prema neovisnom mediju The Free Press, koji se poziva na anonimne vatikanske dužnosnike, sastanak je ubrzo postao zamršen, a dužnosnici Pentagona pokušali su održati predavanje o vojnoj moći Sjedinjenih Država, uz opasku da bi "Crkva dobro učinila da stane na njihovu stranu".

Kao odgovor je ministarstvo obrane, preimenovano u ministarstvo rata pod Trumpovom administracijom, u četvrtak na platformi X objavilo da su "nedavni izvještaji o ovom sastanku uvelike preuveličani i iskrivljeni".

"Sastanak između dužnosnika Pentagona i Vatikana rezultirao je konstruktivnom razmjenom informacija punom poštovanja", dodaje se.

Prema istom izvoru raspravljalo se o raznim temama, među ostalima i o "etičkim pitanjima u vanjskoj politici, obrazloženju strategije nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država, Europe, Afrike, Latinske Amerike i o ostalim temama".

Kako tvrdi Pentagon "kardinal Pierre pozdravio je inicijativu, a obje su strane izrazile interes za nastavak otvorenog dijaloga punog poštovanja".

I američki veleposlanik u Vatikanu, Brian Burch, osudio je "ovakva iskrivljena predstavljanja događaja koja siju podjele i nesporazume", opisavši sastanak "vrlo srdačnim".

Od izbora na papinsku dužnost u svibnju, Lav XIV., rođen u Chicagu, zauzeo je jasan stav protiv određenih odluka Trumpove administracije, posebno u pogledu imigracije, a početkom siječnja osudio je "diplomaciju sile".

Kredo američkog predsjednika je "mir kroz snagu".

Kada su posrijedi članovi Trumpove administracije, američki potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio pobožni su katolici i prisustvovali su inauguracijskoj misi prvoga američkog pape.

Papa Lav XIV. nedavno je imenovao novog veleposlanika u Sjedinjenim Državama, nadbiskupa Gabrielea Cacciu, koji će zamijeniti kardinala Pierrea, jer je otišao u mirovinu, navršivši 80 godina.