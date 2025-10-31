Obavijesti

ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

Veliki noćni napad na Rusiju: Ukrajinski dronovi gađali su energetsku infrastrukturu

Foto: MAGYARBIRDS/REUTERS

Prema ruskim Telegram kanalima, više eksplozija zabilježeno je i u ruskim gradovima Vladimiru i Jaroslavlju. Lokalni stanovnici tvrde da je u oba područja djelovala protuzračna obrana

Tijekom noći na petak zabilježeni su napadi dronovima na energetsku infrastrukturu u nekoliko ruskih regija, uključujući Orjolsku, Vladimirsku i Jaroslavsku oblast, tvrde dužnosnici i mediji. The Kyiv Independent piše kako su ukrajinski dronovi pogodili i oštetili termoelektranu u Orjolu, dok su eksplozije odjeknule i u blizini ključne trafostanice te rafinerije nafte u drugim područjima. Stanovnici grada Orjola rekli su da su čuli eksplozije, što potvrđuju i snimke nadzornih kamera.

Regionalni guverner Andrej Kličkov tvrdi kako  je termoelektrana Orjol pogođena krhotinama presretnutih dronova , "što je uzrokovalo štetu na opremi za napajanje". Također je rekao da nije bilo prijavljenih požara ili žrtava te da su hitne službe na mjestu događaja.

- Popravci su u tijeku, a struja je gotovo potpuno obnovljena - rekao je Kličkov.

Prema ruskim Telegram kanalima, više eksplozija zabilježeno je i u ruskim gradovima Vladimiru i Jaroslavlju. Lokalni stanovnici tvrde da je u oba područja djelovala protuzračna obrana. Napadi u Vladimiru bili su usmjereni na električnu trafostanicu, jedan od glavnih energetskih objekata u regiji. Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev potvrdio je napad na objekt u blizini Vladimira, iako nije konkretno spomenuo trafostanicu.

OSVOJILI JOŠ DVA SELA? Rusija jače napada Pokrovsk i ukrajinsku energetsku infrastrukturu diljem zemlje
Rusija jače napada Pokrovsk i ukrajinsku energetsku infrastrukturu diljem zemlje


- Neprijatelj je izvršio napad na infrastrukturu u blizini grada Vladimira. Svi sustavi trenutno rade normalno. Specijalisti rade na licu mjesta - tvrdi Avdejev. U Jaroslavlju su prijavljene eksplozije u blizini rafinerije nafte Novo-Jaroslavski. 

Zelenski nakon novog ruskog napada: 'Dvoje ljudi je umrlo'
ŽELI ŽEŠĆE SANKCIJE

Zelenski nakon novog ruskog napada: 'Dvoje ljudi je umrlo'

Pogođena je termoelektrana u Slovjansku, najvećem gradu u Donjeckoj regiji koji je još uvijek pod kontrolom Kijeva, rekao je Zelenski
Rusija jače napada Pokrovsk i ukrajinsku energetsku infrastrukturu diljem zemlje
OSVOJILI JOŠ DVA SELA?

Rusija jače napada Pokrovsk i ukrajinsku energetsku infrastrukturu diljem zemlje

Ruske snage pojačavaju napade oko istočnog uporišta Pokrovska, rekao je u četvrtak vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske
Mađari spremaju blok protiv Ukrajine. Kovačević za 24sata: Eto, toliko je loše stanje u EU
SA SLOVAČKOM I ČEŠKOM

Mađari spremaju blok protiv Ukrajine. Kovačević za 24sata: Eto, toliko je loše stanje u EU

Europa nastoji Ameriku uvući u rat nadajući se da će time profitirati pravom na sudjelovanje u eksploataciji prirodnih bogatstava Ukrajine nakon što se završi rat ili čak da će dijeliti ratni plijen ako Rusija izgubi rat i raspadne se, rekao je Božo Kovačević

