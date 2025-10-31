Veliki noćni napad na Rusiju: Ukrajinski dronovi gađali su energetsku infrastrukturu

Tijekom noći na petak zabilježeni su napadi dronovima na energetsku infrastrukturu u nekoliko ruskih regija, uključujući Orjolsku, Vladimirsku i Jaroslavsku oblast, tvrde dužnosnici i mediji. The Kyiv Independent piše kako su ukrajinski dronovi pogodili i oštetili termoelektranu u Orjolu, dok su eksplozije odjeknule i u blizini ključne trafostanice te rafinerije nafte u drugim područjima. Stanovnici grada Orjola rekli su da su čuli eksplozije, što potvrđuju i snimke nadzornih kamera.

Regionalni guverner Andrej Kličkov tvrdi kako je termoelektrana Orjol pogođena krhotinama presretnutih dronova , "što je uzrokovalo štetu na opremi za napajanje". Također je rekao da nije bilo prijavljenih požara ili žrtava te da su hitne službe na mjestu događaja.

- Popravci su u tijeku, a struja je gotovo potpuno obnovljena - rekao je Kličkov.

Prema ruskim Telegram kanalima, više eksplozija zabilježeno je i u ruskim gradovima Vladimiru i Jaroslavlju. Lokalni stanovnici tvrde da je u oba područja djelovala protuzračna obrana. Napadi u Vladimiru bili su usmjereni na električnu trafostanicu, jedan od glavnih energetskih objekata u regiji. Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev potvrdio je napad na objekt u blizini Vladimira, iako nije konkretno spomenuo trafostanicu.



- Neprijatelj je izvršio napad na infrastrukturu u blizini grada Vladimira. Svi sustavi trenutno rade normalno. Specijalisti rade na licu mjesta - tvrdi Avdejev. U Jaroslavlju su prijavljene eksplozije u blizini rafinerije nafte Novo-Jaroslavski.