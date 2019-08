Pernar upozorenja iz Komore tumači kao "stanje panike"

U stanju su totalne panike, ne znaju što više da rade jer vide da ljudi gube povjerenje u njihov sustav, piše zastupnik Ivan Pernar u zatvorenoj Facebook grupi “Oštećeni cjepivima”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Protumačio je tako objavu Hrvatske liječničke komore (HLK) koja osuđuje neodgovorno promicanje stavova o nepotrebnosti cijepljenja djece.

- Znanstveno je utvrđeno kako je dobrobit cijepljenja za zdravlje ljudi neusporedivo veća od rizika pojave mogućih posljedičnih, neželjenih događaja te kako se kolektivni imunitet postiže visokom procijepljenošću - istaknuo je dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Komora ističe da su sve učestaliji stavovi roditelja protiv redovitog cijepljenja djece.

- Shodno tome, povećanje je broja objava građana na društvenim mrežama koji promiču odustanak od cijepljenja djece, kao i promicanje alternativnih i zamjenskih načina liječenja, koji nisu u skladu s medicinskom strukom, programima ni propisima u Republici Hrvatskoj - ističu iz HLK.

Dok struka pojašnjava važnost cijepljenja i prava djeteta po Ustavu, u Pernarovoj grupi ljudi objavljuju svoja iskustva. Do četvrtka poslijepodne u grupi ih je bilo oko 7300, a Pernar im je poručio: “Pokušajte me zaštititi i stati u moju obranu koliko je to moguće jer sam ja stao u obranu vas i vaše djece!”

Tema: Hrvatska