Obavijesti

News

Komentari 0
NAPETOSTI

Peru: 'Meksička predsjednica je za nas persona non grata'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Peru: 'Meksička predsjednica je za nas persona non grata'
Foto: HENRY ROMERO/REUTERS

Meksička vlada je u izjavi navela kako je Chavez ponudila azil u strogom skladu s međunarodnim pravom, te odbacila peruansku tvrdnju da to predstavlja "neprijateljski čin"

Kongres Perua proglasio je meksičku predsjednicu Claudiu Sheinbaum "personom non grata" nekoliko dana nakon što je njihova vlada prekinula diplomatske odnose s Meksikom koji je odobrio azil bivšoj peruanskoj premijerki Betssy Chavez. Chavez je bila premijerka za vrijeme  svrgnutog i zatvorenog bivšeg peruanskog predsjednika Pedra Castilla, a Peru je prije nekoliko dana odlučio prekinuti diplomatske odnose s Meksikom nakon što se bivša peruanska premijerka sakrila u meksičkom veleposlanstvu u Limi kako bi zatražila azil.

Meksička vlada je u izjavi navela kako je Chavez ponudila azil u strogom skladu s međunarodnim pravom, te odbacila peruansku tvrdnju da to predstavlja "neprijateljski čin".

TRAŽILA AZIL Peru je prekinuo odnose s Meksikom: Bivša premijerka se sakrila u veleposlanstvo
Peru je prekinuo odnose s Meksikom: Bivša premijerka se sakrila u veleposlanstvo

Peruanski ministar vanjskih poslova Hugo de Zela rekao je za Reuters da pravni stručnjaci hitno preispituju "Konvenciju iz Caracasa iz 1954.", na koju se Meksiko pozvao kako bi opravdao azil.

"To je analiza koju smo tražili da se brzo provede, ali s potrebnom pažnjom da se provede dobro", rekao je De Zela, kojeg je novi peruanski predsjednik Jose Jeri prošli mjesec imenovao za ministra vanjskih poslova nakon što je preuzeo dužnost.

Odnosi između dviju zemalja zategnuti su otkako je Meksiko odobrio azil Castillovoj supruzi i djeci nakon uhićenja. Castillo čeka izricanje presude, a de Zela je rekao da se konačna odluka očekuje do kraja tjedna.

NEVJEROJATNO ŠOKANTNA SNIMKA Prolaznik poljubio meksičku predsjednicu u vrat, htio je uhvatiti za grudi
ŠOKANTNA SNIMKA Prolaznik poljubio meksičku predsjednicu u vrat, htio je uhvatiti za grudi

Betssy Chavez se suočava s optužbama za zavjeru zbog navodne uloge u Castillovom pokušaju raspuštanja Kongresa 2022. godine. Tužitelji za nju traže 25-godišnju zatvorsku kaznu.

U pritvoru je bila od lipnja 2023., ali ju je sudac pustio na slobodu u rujnu dok je trajalo njezino suđenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bio jen u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza bile je više tisuća građana
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025