Peskov: Shvaćamo da je Srbija pod pritiskom Zapada. Moskva cijeni Vučićevo stajalište...

Kremlj razumije da je vodstvo Srbije pod pritiskom Zapada bez presedana i cijeni stajalište predsjednika Aleksandra Vučića nadajući se daljem unaprjeđenju odnosa dviju zemalja, rekao je u petak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je reagirao na jučerašnju najavu srbijanskog predsjednika da će vjerojatno morati uvesti sankcije Rusiji.

Srbija će možda morati uvesti sankcije Rusiji, rekao je u četvrtak Vučić parlamentarnim zastupnicima tijekom rasprave o Kosovu, dodavši da on time nije oduševljen, no da Beograd već plaća cijenu što to i ranije nije učinio.

“Nisam oduševljen time, ali ne znam koliko ćemo izdržati da ne uvedemo sankcije. Plaćamo cijenu što ih nismo uveli, ali to je pitanje političkog opredjeljenja našeg vodstva", rekao je Vučić u parlamentu.

"Veoma cijenimo ovo stajalište srpskog vodstva i nadamo se da će naši bilateralni odnosi nastaviti uzlazni razvoj“, rekao je Peskov, po izvješću agencije TASS.

"Potpuno razumijemo neviđeni pritisak kolektivnog Zapada na srpsko vodstvo i cijenu te napore koji su bili potrebni vodstvu Srbije da izdrži ovaj pritisak do danas“, citirala je agencija TASS dužnosnika Kremlja.

Peskov je napomenuo da Rusija njeguje svoje odnose sa Srbijom te da oni, kako je rekao, imaju "duboke povijesne korijene, imaju iznimno sadržajnu sadašnjost i uvjereni smo da imaju velike izglede za budućnost".

Agencija TASS podsjeća da je Vučić je ranije u parlamentu rekao da je Srbija zbog principijelnog odbijanja politike antiruskih sankcija ostala bez saveznika na Zapadu.

Uz to, on je kazao da će, iako nije oduševljen perspektivom uvođenja ograničenja protiv Rusije, Beograd u jednom trenutku morati uvesti sankcije zbog situacije u Ukrajini.

Srpski lider je istakao i da je njegova zemlja sposobna objektivno procijeniti zbivanja u Ukrajini jer se suzdržava od etiketiranja suprotstavljenih strana, navela je ruska agencija TASS.

