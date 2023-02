Trump objasnio kako bi okončao rat u Ukrajini u 24 sata: Samo ih dovedete u prostoriju i onda...

Donald Trump jako voli Donalda Trumpa. To nije nikakva novost.

I Trump vjeruje kako je on najsposobnija osoba na planeti. Tako posljednjih tjedana uporno ponavlja kako bi on, bez ikakvog problema i u kratkom roku, okončao rat u Ukrajini.

- Da sam ja predsjednik, rat između Ukrajine i Rusije se nikad ne bi dogodio. Čak i sad u ovom trenutku, da sam predsjednik, uspio bi ispregovarati završetak ovog užasnog i rapidno eskalirajućeg rata unutar 24 sata. To je tako tragičan gubitak ljudskih života - poručio je putem društvene mreže Truth Social Trump ovog siječnja.

Jučer je, gostujući na RSBN-u, sve to ponovio, ali i malo elaborirao kako bi on to zaustavio sukob...

- To se nikako nije smjelo dogoditi. Ali dogodilo se. Mislim da se to sve može ispregovarati u roku od 24 sata - kazao je na početku, javlja Newsweek.

- To se mora napraviti iz ureda predsjednika. Morate ih dovesti oboje (Putina i Zelenskog) u prostoriju. Tamo im možete reći određene stvari, koje vam sad neću otkriti, koje bi garantirale da ovaj rat odmah završi - kaže Trump.

Smatra i kako je broj žrtava rata puno veći od prijavljenog:

- To je horor. Brojke stradalih su puno veće. Kad sruše zgrade, kad bombardiraju gradove... I onda kažu da je dvoje ili troje ljudi poginulo. To nije točno. Mislim da će se prave brojke otkriti nekad u budućnosti. Ali moramo napraviti nešto oko toga. Rat mora prestati, i to je lako ostvariti.. - kazao je Trump i onda ponovio:

- Da sam ja predsjednik, to se nikad ne bi dogodilo. Moj karakter nas je držao izvan rata. Da sam ja u uredu, Putin to nikad ne bi napravio. Uništavaju gradove, to je užasno. Ja bih to mogao riješiti u 24 sata. Taj rat se sa mnom ne bi dogodio u milijun godina. Samo morate kazati prave stvari... - završio je Trump.

