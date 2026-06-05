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UKRAJINA GAĐALA PLOVILA

Pet Azerbajdžanaca poginulo u napadima na teretne brodove u Azovskom moru, tri ozlijeđena

Piše HINA,
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Pet Azerbajdžanaca poginulo u napadima na teretne brodove u Azovskom moru, tri ozlijeđena
Foto: Mohammed Benmansour

U napadima na dva teretna broda poginulo je petero članova posade, a troje je ozlijeđeno. Ukrajina tvrdi da je dronovima gađala plovila povezana s prijevozom vojnog tereta i ukrajinskog žita.

Petero azerbajdžanskih državljana poginulo je, a troje je ozlijeđeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, objavilo je azerbajdžansko Ministarstvo vanjskih poslova u petak. Odgovarajući na pitanje o plovilima pogođenima u Taganrogskom zaljevu, ministarstvo je reklo da su posade ukupno uključivale 25 azerbajdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbajdžanu. Ranije u petak, Ukrajina je izjavila da su njezini dronovi pogodili pet brodova u lukama Mariupol i Berdjansk, kao i u obalnim vodama teritorija pod kontrolom Rusije.

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Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih dronova, rekao je u priopćenju da su njegovi dronovi pogodili brodove za rasuti teret i tanker koji su bili uključeni u "krađu" ukrajinskog žita i prijenos vojnih tereta i goriva, s imenima plovila premazanim bojom i isključenim radarima.

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