U napadima na dva teretna broda poginulo je petero članova posade, a troje je ozlijeđeno. Ukrajina tvrdi da je dronovima gađala plovila povezana s prijevozom vojnog tereta i ukrajinskog žita.
Pet Azerbajdžanaca poginulo u napadima na teretne brodove u Azovskom moru, tri ozlijeđena
Petero azerbajdžanskih državljana poginulo je, a troje je ozlijeđeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, objavilo je azerbajdžansko Ministarstvo vanjskih poslova u petak. Odgovarajući na pitanje o plovilima pogođenima u Taganrogskom zaljevu, ministarstvo je reklo da su posade ukupno uključivale 25 azerbajdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbajdžanu. Ranije u petak, Ukrajina je izjavila da su njezini dronovi pogodili pet brodova u lukama Mariupol i Berdjansk, kao i u obalnim vodama teritorija pod kontrolom Rusije.
Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih dronova, rekao je u priopćenju da su njegovi dronovi pogodili brodove za rasuti teret i tanker koji su bili uključeni u "krađu" ukrajinskog žita i prijenos vojnih tereta i goriva, s imenima plovila premazanim bojom i isključenim radarima.
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