Tijekom svibnja 2026. godine, geografski opseg ukrajinskih operacija dubokih udara proširio se na više od deset regija Ruske Federacije, uključujući Moskovsku, Vladimirsku, Kirovsku i Samarsku oblast. Udar s najdužim dometom dosegnuo je 1700 kilometara od državne granice.

- Kako je naglasio predsjednik Ukrajine, odgovor Ukrajine na rusko produljenje rata i njezine napade na ukrajinske gradove i zajednice u potpunosti je opravdan. Ukrajina šalje jasnu poruku Rusima: agresor mora okončati rat. Udari dugog dometa protiv Rusije bili su namijenjeni, djelomično, lišavanju neprijatelja ekonomskih kapaciteta za nastavak agresije. Operacije dubokih udara također jačaju put Ukrajine prema okončanju rata s pozicije snage - navode Ukrajinci.

Foto: Ukrajinsko ministarstvo obrane

Popisali su i sve mete koje su pogodili tijekom svibnja.

Prošlog su mjeseca postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine zaustavile ili značajno poremetile rad u najmanje 18 velikih ruskih rafinerija nafte, čiji ukupni projektirani kapacitet prerade iznosi više od 110 milijuna tona sirove nafte godišnje.

Rafinerija nafte Tuapse, Tuapse (Krasnodarski kraj), - 430 km

U svibnju su postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine izvele dva udara na infrastrukturu rafinerije nafte Tuapse. Eksplozije, požari i gust dim zabilježeni su diljem industrijskih pogona ovog objekta. Rafinerija je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u južnoj Rusiji, s projektiranim kapacitetom prerade od približno 12 milijuna tona sirove nafte godišnje. Njezina proizvodnja goriva koristi se za opskrbu ruskih vojnih skupina.

Foto: SOCIAL MEDIA

Rafinerija nafte Perm i linijska proizvodno-dispečerska stanica (LPDS) Perm, Perm (Permski kraj), - 1500 km

Industrijska infrastruktura u Permskom kraju, uključujući rafineriju LUKOIL-Permnefteorgsintez, bila je meta serije udara dugog dometa. Koristeći bespilotne letjelice, ukrajinski su branitelji oštetili pogone za primarnu destilaciju sirove nafte AVT-2 i AVT-4, pogon za izomerizaciju te jedan od procesnih spremnika na linijskoj proizvodno-dispečerskoj stanici (LPDS) Perm.

Foto: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN

Rafinerija ima projektirani kapacitet prerade od oko 13 milijuna tona sirove nafte godišnje i specijalizirana je za proizvodnju benzina, dizelskog i zrakoplovnog goriva koje se koristi za potporu okupacijskoj vojsci. LPDS Perm funkcionira kao strateško distribucijsko čvorište, usmjeravajući sirovu naftu u četiri smjera unutar ruske mreže cjevovoda.

Rafinerija Kirishinefteorgsintez i crpna stanica nafte Kiriši, Kiriši (Lenjingradska oblast), - 870 km

Udari su pogodili tri pogona AVT za primarnu destilaciju sirove nafte, koji su odgovorni za primarnu preradu nafte u rafineriji Kirishinefteorgsintez. Na crpnoj stanici nafte Kiriši pogođen je procesni spremnik s naftnim derivatima.

🔥 Central russia’s refining heartland paralyzed



Key facilities hit: Kirishi (20M tons/yr — shut May 5), Nizhegorodnefteorgsintez (17M tons/yr), + major plants like Ryazan & Yaroslavl.



Ukraine’s strikes now threaten fuel shortages & major losses



3/14https://t.co/NAZazSgda9 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) May 21, 2026

Rafinerija spada među tri najveća postrojenja za preradu nafte u Rusiji i čini više od 6% ukupnog kapaciteta prerade u zemlji, s kapacitetom od 20 do 21 milijun tona sirove nafte godišnje. Crpna stanica nafte ključno je logističko čvorište koje podržava izvoz goriva preko luke Primorsk.

Rafinerija nafte Jaroslavlj i crpna stanica nafte Jaroslavlj-3, Jaroslavlj i naselje Semibratovo (Jaroslavska oblast), - 680 km

Postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine pogodile su objekte u rafineriji nafte Jaroslavlj, oštetivši pogone AVT za primarnu destilaciju sirove nafte. Na crpnoj stanici nafte Jaroslavlj-3, dva vala napada rezultirala su potvrđenim uništenjem i zapaljenjem šest spremnika nafte s ukupnim kapacitetom od preko 210.000 kubičnih metara.

The Security Service of Ukraine struck the “Yaroslavl-3” oil pumping station and the gas terminal at the port of Temryuk 🇺🇦💪

After the attack, oil storage tanks covering more than 5,000 square meters caught fire. A gas pipeline and terminal buildings also burst into flames… pic.twitter.com/2agAkjWrYp — Anastasia (@Nastushichek) May 29, 2026

Rafinerija je strateški važan objekt s kapacitetom prerade od približno 15 milijuna tona sirove nafte godišnje. Proizvodi benzin, dizelsko i mlazno gorivo koje se koristi za potporu ruskoj vojnoj logistici. Crpna stanica nafte Jaroslavlj-3 ključno je čvorište na magistralnom cjevovodu Surgut-Polock, koji transportira sirovu naftu iz Sibira do baltičkih luka.

Pogon za preradu plina Astrahan, Astrahan (Astrahanska oblast), - 820 km

Potvrđena su oštećenja na infrastrukturi pogona za preradu plina Astrahan. Veliki požar izbio je u objektu nakon što je pogođen dalekometnim oružjem. Pogon je integriran u gorivnu i plinsku transportnu infrastrukturu države agresora. Podržava tekuće proizvodne potrebe poduzeća unutar ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

Rafinerija nafte Rjazan, Rjazan (Rjazanska oblast), - 480 km

Obrambene snage Ukrajine izvele su udar na industrijsku zonu rafinerije nafte Rjazan. Nakon preciznih udara bespilotnih letjelica, u objektu je izbio veliki požar.

Foto: SOCIAL MEDIA

Naknadna tehnička procjena potvrdila je oštećenja na procesnim jedinicama AVT-3, AVT-4 i AT-6, kao i na kompleksu za hidrotreking dizelskog goriva.

Rafinerija nafte Rjazan jedno je od najvećih postrojenja za preradu nafte u Ruskoj Federaciji, s projektiranim kapacitetom prerade od oko 17 milijuna tona sirove nafte godišnje. Rafinerija je glavni opskrbljivač benzinom, dizelskim i mlaznim gorivom vojnih postrojbi u središnjoj ruskoj regiji.

Rafinerija LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez, Kstovo (Nižnjenovgorodska oblast), - 830 km

Postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine dvaput su tijekom mjeseca pogodile rafineriju nafte Nižnji Novgorod. Tijekom drugog napada, precizan udar bespilotne letjelice pogodio je pogon za primarnu destilaciju sirove nafte AVT-6, izazvavši eksploziju i veliki požar.

Rafinerija ima godišnji kapacitet prerade od približno 17 milijuna tona sirove nafte i ključna je proizvodna imovina tvrtke LUKOIL. Objekt proizvodi velike količine benzina, dizelskog i mlaznog goriva koji se koriste za potporu ruskoj vojnoj logistici.

Rafinerija nafte Sizranj, Sizranj (Samarska oblast), - 850 km

Nakon udara ukrajinskih branitelja, izbio je veliki požar u rafineriji nafte Sizranj, objektu kojim upravlja državna tvrtka Rosneft. Požar je rezultirao potpunim obustavljanjem rada rafinerije.

Objekt prerađuje između 7 i 8,9 milijuna tona sirove nafte godišnje. Rafinerija nafte Sizranj opskrbljuje gorivom i mazivima rusko vojno zrakoplovstvo i kopnene snage u središnjoj i južnoj Rusiji. Također, izvozi naftne derivate preko rijeke Volge i Kaspijskog jezera.

Naftni terminal Šesharis i pretovarno skladište nafte Grušovaja, Novorossijsk (Krasnodarski kraj), - 420 km

Ukrajinski dalekometni sustavi ciljali su industrijsku infrastrukturu u luci Novorossijsk. Pogoci i naknadni požari potvrđeni su na naftnom terminalu Šesharis i povezanom pretovarnom skladištu nafte Grušovaja. Šesharis je jedan od najvećih ruskih naftnih terminala na Crnom moru.

It’s like the second coming of Jesus in Novorossiysk. Apocalyptic Sodom and Gomorrah atmosphere.



(Likely that the "Shesharis" Oil Terminal is burning, — OSINT analysis ASTRA) pic.twitter.com/qnJvM66pYq — Rock - NA-FO Raccoon (@NAAF0Racoon) May 22, 2026

Kao dio sustava Transneft, ima propusni kapacitet do 75 milijuna tona sirove nafte godišnje. Skladište nafte Grušovaja pruža usluge skladištenja i pretovara goriva, s ukupnim kapacitetom spremnika od oko 1,2 do 1,4 milijuna kubičnih metara. Ovi su objekti ključni za ruski izvoz energije i opskrbu gorivom oružanih snaga Ruske Federacije.

Naftni terminal Tamanneftegaz, Volna (Krasnodarski kraj), - 340 km

Ovaj objekt na obali Crnog mora bio je meta višestrukih napada. Prvi udar izazvao je požar na lokaciji. Tijekom drugog napada pogođen je vez za utovar nafte, a pomorska utovarna ruka za naftu stavljena je izvan pogona.

Terminal se koristi za prikupljanje, skladištenje i pretovar sirove nafte, teškog loživog ulja, dizelskog goriva i ukapljenog naftnog plina, s propusnim kapacitetom do 20 milijuna tona godišnje. Objekt ima izravnu ulogu u opskrbi gorivom ruskih okupacijskih snaga.

Linijska proizvodna stanica (LPDS) Vtorovo, Vladimirska oblast, - 620 km

Uspješan udar na LPDS Vtorovo izazvao je veliki požar koji je zahvatio 800 četvornih metara te oštetio procesnu opremu i spremnike za skladištenje. Stanica je strateško čvorište unutar ruske mreže magistralnih cjevovoda za naftne derivate, preko koje se pumpa dizelsko gorivo iz rafinerija u središnjim regijama zemlje. Opskrbljuje gorivom velika skladišta nafte oko Moskve, kao i zračne luke Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo.

💥 Russia: Ukraine struck the Vtorovo linear production and oil pumping station located on the Transneft mainline in Vladimir region.

200km east of Moscow. pic.twitter.com/DCZNKv22QQ — Igor Sushko (@igorsushko) May 24, 2026

Crpna stanica Solnečnogorskaja (Moskovska oblast), - 560 km

U Moskovskoj oblasti, ukrajinski bespilotni sustavi izveli su precizan udar na crpnu stanicu Solnečnogorskaja. Napad je rezultirao eksplozijama i dugotrajnim gorenjem gorivne infrastrukture u objektu.

A strong fire is ongoing at the The Solnechnogorskaya oil loading station in the Moscow region after Ukrainian drone attacks overnight and early morning. #Russia pic.twitter.com/y4ohxTmX6F — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2026

Stanica je kritična komponenta kružnog sustava cjevovoda za naftne derivate oko Moskve. Koristi se za pumpanje, skladištenje i otpremu velikih količina benzina i dizelskog goriva za domaće potrošače i vojne postrojbe moskovskog garnizona.

Rafinerija nafte Volgograd, Volgograd (Volgogradska oblast), - 480 km

Snage za dalekometne udare izvele su napad velikih razmjera na rafineriju nafte Volgograd, objekt kojim upravlja LUKOIL. Precizni udari oštetili su pogone za primarnu destilaciju sirove nafte AVT-1, AVT-3, AVT-5 i AVT-6, kao i komplekse za sekundarnu preradu, prisilivši rafineriju na potpuno zaustavljanje proizvodnih operacija.

❗️🇺🇦Drones attacked the 🇷🇺Volgograd Oil Refinery overnight.



“Lukoil-Volgogradneftepererabotka” is the largest oil refinery in the Volgograd region and one of Lukoil’s key assets. The plant processes over 15 million tons of crude oil per year and produces gasoline, diesel fuel,… pic.twitter.com/ZGExbzUJ4l — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 29, 2026

Rafinerija ima kapacitet prerade od približno 14 milijuna tona sirove nafte godišnje. Objekt je jedan od ključnih proizvođača benzina, dizelskog i mlaznog goriva u južnoj Rusiji.

Regionalna skladišta nafte i terminali: od Uneče do Armavira, - 50–500 km

U svibnju su Obrambene snage Ukrajine pogodile nekoliko objekata za skladištenje goriva, uključujući skladište nafte Belec u Uneči (50 km), terminal Kurgannefteprodukt u Taganrogu (150 km), Pomorski naftni terminal u Feodosiji (260 km) i skladište nafte u Armaviru (500 km). Na svim objektima zabilježena su oštećenja na rezervoarima i požari.

Ovi su objekti izravno integrirani u sustav logističke potpore oružanih snaga Ruske Federacije. Terminal u Feodosiji ključno je čvorište za pomorsku dostavu goriva i maziva na poluotok Krim, dok objekti u Uneči, Taganrogu i Armaviru podržavaju opskrbu gorivom vozila kopnenih snaga i sredstava vojnog zrakoplovstva.

Rafinerija nafte Saratov i linijska proizvodno-dispečerska stanica (LPDS) Lazarovo, Saratov i Kirovska oblast, - 630 km - 1050 km

Postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine pogodile su rafineriju nafte Saratov kojom upravlja Rosneft, gdje je potom izbio veliki požar. Istodobno je izveden udar na linijsku proizvodno-dispečersku stanicu (LPDS) Lazarovo u Kirovskoj oblasti.

The Saratov oil refinery in Russia has been attacked fourteen times. pic.twitter.com/09dRxcrWxP — распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 31, 2026

Rafinerija nafte Saratov ima kapacitet prerade od približno 7 milijuna tona sirove nafte godišnje i opskrbljuje gorivom logističke mreže u regiji Volge. LPDS Lazarovo pumpa sirovu naftu kroz magistralni cjevovod Surgut-Gorki-Polock.

Mornarička postrojenja

Pogođeno je ukupno 15 ciljeva, uključujući ratne brodove, patrolne brodice, pomoćna plovila i elemente lučke infrastrukture.

Vojni brodovi i lučka infrastruktura u Primorsku, Lenjingradska oblast, - 1050 km

U Baltičkom moru, vatreni udari zahvatili su mali raketni brod klase Karakurt (Projekt 22800), patrolni brod, tanker iz flote u sjeni te elemente lučke infrastrukture za utovar nafte. Brodovi klase Karakurt (Projekt 22800) opremljeni su vertikalnim lansirnim sustavima koji mogu lansirati krstareće rakete Kalibr.

An oil loading terminal and, likely, a Pantsir anti-aircraft missile system were reportedly damaged in Primorsk, Leningrad region of Russia.



Primorsk and Ust-Luga are Russia's largest oil ports in the northwest, exporting two million barrels of oil per day—40% of Russia's total… pic.twitter.com/wtf3yRVJHI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2026

Vojni brodovi u pomorskoj bazi Kaspijsk, Republika Dagestan, - 1050 km

Precizni udari bespilotnih letjelica oštetili su višenamjenski mali raketni brod klase Karakurt (Projekt 22800), malu raketnu brodicu, minolovac i protudiverzantsku brodicu klase Gračonok (Projekt 21980).

Russian small missile ship hit: In the Kaspiysk naval base area (Dagestan), a Project 22800 Karakurt-class multipurpose missile ship was struck. The vessel is capable of launching Kalibr cruise missiles. Another blow to Russia’s Caspian Flotilla. pic.twitter.com/mbDtDE302b — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 7, 2026

Brodovi klase Karakurt naoružani su krstarećim raketama Kalibr koje neprijatelj koristi za udare na ciljeve u Ukrajini, dok se brodice klase Gračonok koriste za zaštitu pomorskih baza i suzbijanje subverzivnih prijetnji.

Pomorski brodovi u pomorskoj bazi Novorossijsk, Krasnodarski kraj, - 420 km

Vatreni udari ciljali su fregatu Admiral Essen (Projekt 11356), patrolni brod Pitljivi i raketni brod na lebdećem jastuku (Projekt 1239).

Admiral Essen je višenamjenska fregata dizajnirana za operacije na otvorenom moru, sposobna za korištenje krstarećih raketa Kalibr i provođenje protupodmorničkih misija. Brodovi Projekta 1239 namijenjeni su za napad na površinske ciljeve i pratnju konvoja.

Remember, Novorossiysk is Russia’s new HQ for the Black Sea Fleet after they had to retreat from Sevastopol in Ukraine. Yet, despite all their efforts this FP1/FP2 still gets through the air defense perimeters and strikes the Russian Frigate "Admiral Essen" (project 11356).… pic.twitter.com/IXYSSnIF1g — (((Tendar))) (@Tendar) May 29, 2026

Tankeri ruske flote u sjeni, Crno more i Azovsko more, - 150–420 km

Udari na brodove koji pripadaju ruskoj naftnoj floti u sjeni izvedeni su 3. svibnja (dva tankera na ulazu u luku Novorossijsk), 23. svibnja (tanker CHRYSALIS u Novorossijsku) i 30. svibnja (tanker kod skladišta nafte Kurgannefteprodukt u Taganrogu).

Ovi brodovi korišteni su za prijevoz sirove nafte i naftnih derivata kršeći međunarodne sankcije, osiguravajući ruskom režimu prihode koji se koriste za financiranje rata protiv Ukrajine. Udari na ove brodove poremetili su izvoznu logistiku i rute opskrbe gorivom koje podupiru ruske vojne aktivnosti.

Protuzračna obrana

Pogođeno je ukupno 10 ciljeva, uključujući avione, helikopter, raketni sustav te specijalizirane obavještajne i nadzorne sustave.

Vojni aerodrom Jejsk, Jejsk (Krasnodarski kraj), - 150 km

Postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine izvele su udar na infrastrukturu vojnog aerodroma Jejsk. Kao rezultat uspješnog udara na parkirne površine za zrakoplove, uništeni su helikopter Ka-27 i pomorski patrolni avion Be-200.

Ruska vojska koristi ove zrakoplove za pomorski nadzor, operacije potrage i spašavanja te protupodmorničko ratovanje. Gubitak patrolnog aviona i helikoptera smanjuje sposobnost Rusije da nadzire i kontrolira zračni i pomorski prostor u bazenu Crnog i Azovskog mora.

16. centar FSB-a, Temrjuk (Krasnodarski kraj), do - 290 km

Udari dugog dometa onesposobili su ključne objekte 16. centra ruskog FSB-a u okrugu Temrjuk (približno 290 km od Ukrajine), postrojbe odgovorne za elektroničko izviđanje.

Neprijatelj je koristio 16. centar FSB-a kao potporu za usmjeravanje raketnih udara i napada bespilotnih letjelica na Ukrajinu te za presretanje signala sa stranih satelita.

Automatizirani sustavi izviđanja Ruskog ratnog zrakoplovstva, Voronjež, Taganrog i privremeno okupirani Sevastopolj (Voronješka oblast, Rostovska oblast i Krim), - 150–250 km

Koristeći krstareće rakete Storm Shadow lansirane iz zraka, postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine pogodile su softverske i hardverske komponente automatiziranih sustava izviđanja Ruskog ratnog zrakoplovstva.

Udari su ciljali objekte na područjima Voronježa, Taganroga i Sevastopolja. Ovi visokotehnološki sustavi omogućuju automatizirano prikupljanje obavještajnih podataka i njihov brzi prijenos do zapovjednih mjesta zrakoplovstva.

Zrakoplovi i taktički balistički raketni sustav Iskander-M, u blizini Taganroga (Rostovska oblast), - 150 km

Postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine izvele su operaciju u okolici Taganroga. Kao rezultat preciznih udara, potvrđena su oštećenja na dva dugometna pomorska patrolna i protupodmornička aviona Tu-142, dok je taktički balistički raketni sustav Iskander-M uništen na svom lansirnom položaju.

Avioni Tu-142 koriste se za dalekometno otkrivanje podmornica i misije zračnog izviđanja. Ruske snage koriste sustave Iskander-M za izvođenje raketnih napada na Ukrajinu.