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POZVAO NA SASTANAK

Kremlj potvrdio: Putin pročitao pismo Zelenskog za kraj rata

Piše HINA,
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Kremlj potvrdio: Putin pročitao pismo Zelenskog za kraj rata
Foto: Sergey Bobylev

Ukrajinski predsjednik pozvao je Vladimira Putina na izravan susret kako bi dogovorili završetak rata. Kremlj potvrđuje da je ruski predsjednik pročitao pismo.

Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o otvorenom pismu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za novinski list Izvjestja u petak. "Da, tijekom noći smo već predali (Putinu) pisanu verziju. Ono što je objavljeno u medijima proslijeđeno je predsjedniku i on je to pregledao. Predsjednik je obaviješten", rekao je Peskov. Zelenskij je u četvrtak objavio otvoreno pismo Putinu u kojem je predložio sastanak dvojice čelnika kako bi se dogovorili o završetku rata, upozoravajući da je Kijev u suprotnom spreman nastaviti borbu.

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Također se narugao Putinu, rekavši da su se Rusi umorili i od njega i od rata. Rusija, koja je izvršila invaziju 2022. godine, zahtijeva od Ukrajine povlačenje iz njezine istočne regije Donbasa, čiji velik dio kijevska vojska još uvijek kontrolira, što je za nju preduvjet za mirovne pregovore.

Mjeseci pregovora pod vodstvom SAD-a još nisu uspjeli dovesti strane blizu dogovora.

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Zelenskij je predložio određivanje jasnog datuma sastanka i rekao da bi nekoliko zemalja "tradicionalno ugostilo vođe kako bi riješile pitanja rata i mira", navodeći Švicarsku, Tursku i zemlje arapskog svijeta.

Peskov je najavio da je vrlo vjerojatno da će Putin komentirati pismo tijekom plenarne sjednice na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, gdje bi trebao govoriti u petak poslijepodne.

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