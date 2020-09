Pet je kandidata: SDP će danas birati svog novog šefa stranke

<p>SDP-ovci danas između pet kandidata biraju nasljednika <strong>Davora Bernardića</strong>, koji se s funkcije šefa stranke povukao nakon debakla na parlamentarnim izborima. Malo tko u SDP-u očekuje da će izbori za novoga šefa biti riješeni u prvom krugu.</p><p>Za Bernardićeva nasljednika, odnosno nasljednicu natječu se saborska zastupnica i načelnica Omišlja <strong>Mirela Ahmetović</strong>, saborski zastupnik i potpredsjednik SDP-a <strong>Peđa Grbin</strong>, krapinsko-zagorski župan <strong>Željko Kolar</strong>, pulski SDP-ovac <strong>Marino Percan</strong> i predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije <strong>Ranko Ostojić</strong>. </p><p>SDP-ovci s kojima smo posljednjih dana razgovarali vjeruju kako nitko od kandidata u prvom krugu neće dobiti više od 50 posto glasova i da će se novi predsjednik stranke birati u drugom krugu, odnosno za tjedan dana.</p><h2>Međusobne optužbe u kampanji </h2><p>Uvjereni su da će se bitka za novoga predsjednika SDP-a u drugom krugu voditi između <strong>Peđe Grbina </strong>i <strong>Željka Kolara</strong>, ali i ističu kako krapinsko-zagorski župan trenutačno ima nešto veću prednost na terenu.</p><p>Dio SDP-ovaca, pa i neki od kandidata, uvjereni su da će na ovim izborima glavnu riječ odigrati izborni inženjering i šalabahteri, koji su se pojavili među članstvom. Na ovim unutarstranačkim izborima novo vodstvo prvi put po principu “jedan čovjek, jedan glas” može birati tek trećina članstva, odnosno njih manje od 12.000.</p><p>Iako se pojavila inicijativa da se pravo glasa omogući za svih 36.000 članova, ona nije prošla. Posljednjih dana u javnosti kruži i informacija da je broj plaćenih članarina u posljednji trenutak značajno narastao u stranačkim organizacijama koje su sklone upravo Kolaru. Zbog toga neki su skloni vjerovati kako će uspjeh ovih izbora biti ako u izboru predsjednika stranke dođe do drugog kruga. Sve to značajno će ovisiti i o broju članova s pravom glasa, koji će izaći na biračka mjesta. U predizbornoj kampanji između tabora pojavile su se optužbe za kupovinu članstva i šalabahter demokraciju, a jedno od pitanja koje se postavljalo jest kakav će legitimitet imati ovako izabrano vodstvo.</p><h2>Pravo glasa ima trećina članova </h2><p>U kuloarima se priča da kandidata <strong>Željka Kolara</strong> “guraju” tzv. Bernardićevi ljudi. Peđa Grbin je poznat kao glasni kritičar Bernardićeva načina vođenja stranke i njegove ekipe, zbog čega je zaradio i suspenziju na mjestu člana predsjedništva SDP-a. Kandidatkinja Mirela Ahmetović dobila je javnu potporu sadašnjeg v.d. stranke Zlatka Komadine, dok se Ranko Ostojić kandidirao u posljednji tren, i to iz revolta.</p><p>Kandidaturu je poslao nakon što je tzv. neretvanska skupina, koja okuplja mlade gradonačelnike i načelnike, javno rekla da neće podržati ni jednog od kandidata, iako se očekivalo da će podršku dati Grbinu.</p><p>Peti kandidat je<strong> Marino Percan</strong>, no procjene su da on nema nikakve šanse na ovim izborima. Članice i članovi SDP-a s pravom glasa novo vodstvo stranke birat će na 286 izbornih mjesta u šest područnih jedinica, odnosno izbornih regija.</p><p>Osim predsjednika ili predsjednice, na ovim izborima članstvo će birati 17 članova predsjedništva, od kojih će četvero potpredsjednika postati oni koji dobiju najviše glasova na izborima. Uz to, birat će se i 103 članice i članova glavnog odbora stranke, koje je najviše tijelo između dvije konvencije. Za 17 mjesta u predsjedništvu konkurira 48 članica i članova iz šest “izbornih jedinica”, dok se za 103 mjesta u glavnom odboru natječe oko 300 kandidata iz svih županija. Biračka mjesta otvaraju se u sedam sati, a glasati se može do 19 sati. No na manjim izbornim mjestima moguće je da glasanje počne kasnije, a završi ranije.</p><h2>Brojni su izazovi pred novim vodstvom </h2><p>Po zatvaranju birališta u stranačkim organizacijama i obradi glasova, Središnja izborna komisija objavit će rezultate izbora na Iblerovu trgu u Zagrebu, gdje bi se trebali okupiti i kandidati za predsjednika SDP-a. Bez obzira na to koja od frakcija unutar stranke pobijedi na ovim izborima, pred njom stoje brojni izazovi.</p><p>Naime, stranka je u krizi, a međusobni odnosi su na nikad nižim razinama. Najveći izazov novoga vodstva svakako će biti pomiriti sve suprotstavljene frakcije kako bi zajedno gurali za SDP, čiji je rejting u javnosti trenutačno u slobodnom padu. Prvi test s kojim će se suočiti novo vodstvo svakako će biti lokalni izbori koji se trebaju održati u svibnju iduće godine. Najvažnije pitanje vodit će se oko kandidata za gradonačelnika Zagreba.</p>