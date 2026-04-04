Obavijesti

News

Komentari 1
OZLIJEĐENO 170 LJUDI

Pet mrtvih u izraelsko-američkim napadima na petrokemijsko postrojenje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stringer

Pet ljudi je poginulo, a 170 je ozlijeđeno u izraelsko-američkim napadima na petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, objavio je u subotu iranski visoki dužnosnik.

"Pet osoba je poginulo kao mučenici nakon neprijateljskih američko-cionističkih napada na tvrtke koje se nalaze u posebnoj ekonomskoj petrokemijskoj zoni u Mahšaru" u provinciji Huzestan, rekao je pomoćnik guvernera te regije, kojega navodi agencija Isna.

Valiolah Hajati kazao je da je 170 ljudi ozlijeđeno,  ali da nisu hospitalizirani.

Ranije, objavljujući da je došlo do napada, Hajati je kazao da su pogođene tri tvrtke na tom području.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
