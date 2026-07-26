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NAPAD U PAVLOVCU

Pet pasa izgrizlo 63-godišnjaka. Gazdarica dobila kaznu

Piše Filip Sulimanec,
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Pet pasa izgrizlo 63-godišnjaka. Gazdarica dobila kaznu
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska
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Tom prilikom psi su ga ugrizli u predjelu ruke i noge, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć

U subotu  oko 18.20 sati, u Pavlovcu, na cesti ispred kuće, pet pasa mješanaca napalo je i ugrizlo 63-godišnjeg muškarca.
 
Tom prilikom psi su ga ugrizli u predjelu ruke i noge, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć.
 
Provedenim izvidima utvrđeno je da su psi u vlasništvu 64-godišnjakinje iz Pavlovca, koja ih nije držala pod nadzorom. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira vlasnici je uručen obvezni prekršajni nalog.

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 - Podsjećamo vlasnike pasa da su dužni životinje držati pod stalnim nadzorom i spriječiti njihovo nekontrolirano kretanje na javnim površinama. Odgovornim držanjem kućnih ljubimaca štiti se sigurnost građana te se sprječavaju napadi, ozljeđivanja i druge neželjene posljedice. Vlasnici su obvezni poduzeti sve potrebne mjere kako njihovi psi ne bi ugrožavali ljude i druge životinje, a nepridržavanje tih obveza može rezultirati prekršajnom ili drugom zakonskom odgovornošću - upozorili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

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