Pet pasa izgrizlo 63-godišnjaka. Gazdarica dobila kaznu

U subotu oko 18.20 sati, u Pavlovcu, na cesti ispred kuće, pet pasa mješanaca napalo je i ugrizlo 63-godišnjeg muškarca.



Tom prilikom psi su ga ugrizli u predjelu ruke i noge, pri čemu je zadobio tjelesne ozljede. Ozlijeđeni je zatražio liječničku pomoć.



Provedenim izvidima utvrđeno je da su psi u vlasništvu 64-godišnjakinje iz Pavlovca, koja ih nije držala pod nadzorom. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira vlasnici je uručen obvezni prekršajni nalog.

- Podsjećamo vlasnike pasa da su dužni životinje držati pod stalnim nadzorom i spriječiti njihovo nekontrolirano kretanje na javnim površinama. Odgovornim držanjem kućnih ljubimaca štiti se sigurnost građana te se sprječavaju napadi, ozljeđivanja i druge neželjene posljedice. Vlasnici su obvezni poduzeti sve potrebne mjere kako njihovi psi ne bi ugrožavali ljude i druge životinje, a nepridržavanje tih obveza može rezultirati prekršajnom ili drugom zakonskom odgovornošću - upozorili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.