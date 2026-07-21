Pijan vrijeđao policajce u Turopolju pa na njih pustio pse. Prijetio im i eksplozivom

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom kojeg sumnjiči da je 15. srpnja oko 22 sata u Vukovini pustio dva psa na policajce kako bi spriječio kontrolu, a potom u svojoj kući na području Turopolja šestorici policijskih službenika prijetio smrću i eksplozivnom napravom.

Policajci su 35-godišnjaka zaustavili tijekom kontrole vozila i vozača u Ulici Stara Cesta u Vukovini. Muškarac je tada verbalno napao dvojicu policajaca, omalovažavajući ih i vrijeđajući pogrdnim izrazima.

Oglušio se na njihova upozorenja i naredbu da prestane s protupravnim ponašanjem, a potom je iz svog automobila pustio dva psa. Psi su, režeći, potrčali prema policijskim službenicima. Kako bi izbjegli napad, policajci su se sklonili u službeno vozilo, dok se 35-godišnjak svojim automobilom udaljio s mjesta događaja.

U dvorištu bila četiri psa

Nedugo potom policajci su osumnjičenog pronašli na adresi stanovanja na području Turopolja. U postupanju su im se pridružila još četvorica policijskih službenika Policijske postaje Velika Gorica.

U dvorištu kuće nalazila su se četiri psa bez nadzora. Muškarac se oglušio na naredbu policajaca da izađe iz dvorišta te je zaprijetio da će se usmrtiti oštrim predmetom. Policijskim službenicima potom je zaprijetio da će ih usmrtiti eksplozivnom napravom.

Policajci su ga u pogodnom trenutku, vodeći računa o njegovoj i vlastitoj sigurnosti, pronašli u jednoj od prostorija kuće te ga uz uporabu sredstava prisile uhitili.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,56 promila alkohola u organizmu, nakon čega mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. Kriminalističko istraživanje provedeno je nakon što je otpušten iz zdravstvene ustanove.

Dobio uvjetnu kaznu zatvora

Zbog omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika 35-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud.

Proglašen je krivim te mu je izrečena kazna zatvora od 16 dana, uvjetno na godinu dana. Policija ga sumnjiči i za kaznena djela prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice policajaca te prijetnje na štetu ukupno šest policijskih službenika.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

Zagrebačka policija navodi da je protiv 35-godišnjaka i ranije postupala zbog prekršaja te ga prekršajno prijavljivala.