Pet štrajkova u tri tjedna: Gdje, tko i kako će štrajkati? Sve je spremno za prvu akciju

Štrajk u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima nastavlja se u utorak, ako ne dođe do mirenja, najavljuju Sidikati.

Čelnici Preporoda, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, te Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja zasad kažu da su otvoreni za suradnju. Postupak mirenja s Gospodarsko-socijalnim vijećem zakazan je za četvrtak.

Štrajk neće biti zajednički, već će slijediti, naveli su, niz cirkularnih regionalnih štrajkova. Što to znači?

Zagreb: Željko Stipić dao je izjavu medijima o štrajku u školstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Po najavi sindikata, kroz tri tjedna provest će se pet štrajkova. Svaki od tih štrajkova provest će se u po nekoliko županija. Prema riječima Željka Stipića (Preporod), prvi bi trebao obuhvatiti četiri županije, nakon toga tri županije, a najviše će biti šest ili sedam županija. Čelnici sindikata na terenu ovih dana dogovaraju tijek štrajkova, ako do njih dođe.

- Mi šaljemo poruku premijeru koji cijelo vrijeme priziva dijalog, a ne znamo kako će se postaviti njegovi ministri. Dvije su varijante za štrajk, što ovisi o postupku mirenja. Ipak, sve je već dogovoreno i priprema se teren - istaknuo je Stipić za 24sata.

Na pitanje hoće li platiti članove u štrajku, kako im je sugerirao ministar znanosti i obrazovanja, Stipić poručuje kako je svima jasno da su takve poruke u funkciji zastrašivanja. No to izaziva kontraefekt, smatra.

- Dobro da sad ministar pokazuje socijalnu osjetljivost, ali nije pokazivao socijalnu osjetljivost kad je trebalo pregovarati poštene uvjete s Vladom. No to pitanje koje uvijek dolazi na kraju. To razumiju i naši članovi, ima županija u kojima se o tome uopće nije ni raspravljalo - zaključuje.